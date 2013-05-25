به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی ضمن بیان این مطلب افزود: همه می‌دانیم که تیم ملی در شرایط حساسی قرار دارد. همه باید به نظر سرمربی تیم ملی احترام بگذاریم و با حمایت کردن تیم بتوانیم به بازیکنان در صعود به جام‌جهانی کمک کنیم.

کریمی که این پیام را از طریق کد هواداری‌اش اعلام کرد ادامه داد: من هم از امروز به عنوان یک تماشاگر، تیم ملی را حمایت و دعا می‌کنم و امیدوارم به جام‌جهانی راه پیدا کنیم تا دل همه ایرانیان شاد شود.

تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی باید روز 14 خردادماه در قطر به مصاف تیم ملی این کشور برود. علی کریمی بعد از بازی فینال جام حذفی خبر خداحافطی اش از فوتبال را اعلام کرد که به همین خاطر کارلوس کی روش او را در فهرست دعوت شدگان قرار نداد.