ژاله علو از عشق میان خود و مردم گفت/ خاطره‌ ایام اسارت با عمو صدام

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با وجود صندلی‌های خالی بخش اصلی تالار وحدت برگزار شد قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی در ابتدای سخنان خود با اشاره به سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر به بیان خاطره‌ای از دوران اسارت خود در هشت سال جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: در اسارت مردی حدود 60 ساله با نام صدام بود که ما او را عمو صدام صدا می‌کردیم. روزی عراقی‌ها او را به محوطه بردند و مدام کتکش زدند تا لحظه‌ای از درد آه بکشد اما او به آن‌ها گفت که حسرت این آن را بر دلتان می‌گذارم.

وی در ادامه اردیبهشت تئاتر را بانی تقدیر از فعالانی دانست که چراغ تئاتر را روشن نگه داشته‌اند. این مدیر هنری افزود: اردیبهشت تئاتر به بلوغ رسیده است و هنرمندان آن را به عنوان فصلی می‌دانند که در آن دیده می‌شوند.



آشنا با اشاره به عملکرد اداره‌کل هنرهای نمایشی و اولویت داشتن نمایشنامه‌نویسی و حمایت از اجراهای عمومی و تولیدات با متون ایرانی یادآور شد: تلاش کردیم که تئاتر به حاشیه نرود و وارد بازی‌های سیاسی نشود.



در این بخش از مراسم از مهرزاد ماجدی‌فر رییس اداره فرهنگ و ارشاد لاهیجان، آوات حسامی رییس اداره فرهنگ و ارشاد مریوان، سیدزمان علیپور رییس اداره فرهنگ و ارشاد گچساران، اکبر صمدی‌نیا کارشناس تئاتر استان گیلان، علی‌محمد رادمنش رییس انجمن هنرهای نمایشی کرمان جنوب، رضا گشتاسب رییس انجمن هنرهای نمایشی کهکیلویه و بویراحمد، ژیلا سرهنگی رییس اداره فرهنگ و ارشاد نقده، میثم مرادی رییس اداره فرهنگ و ارشاد نهاوند و ابراهیم شریفی معاون هنری اداره فرهنگ و ارشاد البرز تقدیر شد.



سپس علی نصیریان که برای اهدای هدایا به تقدیر شدگان این بخش روی صحنه آمده بود به ارائه سخنانی پرداخت و یادآور شد: زمانی که ما گروه داشتیم و به صورت مستمر کار تئاتر می‌کردیم یکی از دغدغه‌های ما تئاتر شهرستان بود. در آن زمان تنها یک کتاب تئاتری با عنوان "هنر تئاتر" اثر عبدالحسین نوشین وجود داشت و دو کلاس تئاتری "سعدی" متعلق به پیروان نوشین و "جامعه باربد" در تهران بود و در شهرستان‌ها همین امکانات محدود و اندک تهران هم وجود نداشت.

وی نقش مدیران فرهنگی را در سطح استان‌ها در راستای رشد تئاتر و یا محدود کردن تئاتر مهم دانست و گفت: بعضی مدیران فرهنگی در استان‌ها هستند که سد راه تئاتر می‌شوند و با برخورد سلیقه‌ای تنها خوشنویسی را هنر می‌دانند. برخی مدیران فرهنگی نیز هستند که فداکارانه کار می‌کنند. من ارادت خود را تقدیم این مدیران می‌کنم که امکانات خود را بین جوانان تقسیم می‌کنند.



این بازیگر با سابقه تئاتر تأکید کرد: تئاتر بهترین محل برای تمرین دموکراسی است. هنرهای نمایشی در مجموعه یک کار جمعی است و یک نفر محور نیست.



نصیریان در ادامه سخنان خود ملتی را قادر به داشتن تئاتر دانست که دارای ادبیات دراماتیک باشد. وی افزود: باید از متون ادبی و تاریخ ایران در عرصه ادبیات دراماتیک اقتباس ادبی شکل بگیرد.



تقدیر از مهدی عطایی دریایی نماینده گروه مؤسس رشته تئاتر دانشگاه جامع علمی کاربری هرمزگان، بابک مهری مسئول تماشاخانه آو و فعال تئاتر خصوصی، بهزاد مرتضوی مسئول تماشاخانه پارین و فعال تئاتر خصوصی، محمدحسن نجفی مسئول آموزشگاه آزاد تئاتر سه نقطه، غلامحسین دولت‌آبادی پژوهشگر، صمد چینی‌فروشان؛ منتقد، امین عظیمی منتقد، اسماعیل همتی ناشر، ایرج راد مدیرعامل خانه تئاتر، مسعود نصوری مدیرعامل منطقه تجاری عسلویه، شهرام نوشیر مدیر کانون تئاتر خیابانی، سعید اسدی مدیر تالار مولوی، مهدی حاجیان مدیر دبیرخانه جشنواره‌ها، وحید لک مدیر هماهنگی تئاتر استان‌ها، غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان، حجت‌الاسلام محمد آفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد کرمانشاه، خسرو بیات مدیرکل فرهنگ و ارشاد همدان، مهدی شجاعی مدیرعامل صندوق حمایت از هنرمندان و رمضانعلی حیدری‌خلیلی مشاور سابق برنامه‌ریزی و نظارت از بخش‌های دیگر مراسم پایانی اردیبهشت تئاتر ایران بود.

همچنین در ادامه مراسم علی اشرف سماعی مسئول نور و تأسیسات تالار هنر، سعید خیرالهی سرپرست گروه تئاتر خیابانی "ری‌را"، یعقوب صدیق‌جمالی سرپرست گروه تئاتر "کتل تبریز"، علی‌اصغر دشتی سرپرست گروه تئاتر "دن کیشوت"، سیدمحمد مساوات سرپرست گروه نمایش "رادیکال 14"، رویا افشار هنرمند فعال در حوزه بازیگری و کارگردانی و داریوش مؤدبیان هنرمند پیشکسوت تئاتر تقدیر شدند.



در این بخش از مراسم حمید شاه‌آبادی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد عرصه تئاتر کشور را متعلق به بزرگان و پیشکسوتان حاضر در مراسم دانست که با مشارکت خود در اردیبهشت تئاتر باعث قوام آن شدند.



وی در ادامه یکی از شاخص‌های پیشرفت تئاتر را دانستن اینکه قرار است تئاتر ما به کجا برسد ذکر کرد و افزود: تئاتر می‌تواند به عنوان هنر مادر حلال مشکلات باشد. شناخت نیاز واقعی تئاتر ما مهم است. باید مدیران نسبت به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه تئاتر شناخت پیدا کنند.

شاه‌آبادی در پایان سخنان خود اردیبهشت تئاتر ایران را مانند ایستگاهی توصیف کرد که هنرمندان در آن به سرمایه‌های مادی و معنوی خود آگاه می‌شوند.



بخش دیگری از مراسم پایانی اردیبهشت تئاتر ایران اختصاص به تقدیر از زهره غفاری رابط خبری اداره‌کل البرز، محمود رمضانی مدیر روابط عمومی اداره‌کل خراسان جنوبی، مرتضی صداقت‌پور تهیه‌کننده رادیو فرهنگ، بهنام احمدپور تهیه کننده رادیو جوان، فهیمه پناه‌آذر خبرنگار تهران امروز، طاهره یوسفی خبرنگار آرمان روابط عمومی، امین خرمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا، بابک احمدی خبرنگار خبرگزاری ایلنا، داود ژین گزارشگر واحد مرکزی خبر، رحمان سیفی‌آزاد تهیه کننده و تولید تئاتر در رسانه‌های تصویری، نیما کرمی تهیه کننده و مجری تلویزیونی، مهدی سربازی گزارشگر باشگاه خبرنگاران جوان و صبا رادمان مسئول صفحه فرهنگی روزنامه مردم سالاری اختصاص داشت.



در بخش پایانی مراسم نیز با پخش تصاویری از داود رشیدی، جمشید مشایخی، علی نصیریان و ژاله علو از این هنرمندان با سابقه عرصه هنر و تئاتر تجلیل شد.

علو در میان تشویق حاضران با اشاره به بیش از 60 سال فعالیت خود در عرصه هنر تأکید کرد: مردم را دوست دارم و عاشق مردم هستم و می‌دانم آن‌ها نیز من را دوست دارند. اگر مردم دوستم نداشتند این پایداری در کار نمی‌توانست برای من وجود داشته باشد.



این بانوی هنرمند در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد تا زمانی که فرصت دارد در خدمت مردم باشد.



جمشید مشایخی نیز به درخواست حاضران در تالار وحدت پشت تریبون حاضر شد در قالب چند بیت فرهنگ ایران زمین را ستود.

در این مراسم هنرمندانی چون جمشید گرگین، دانیال حکیمی، بهروز بقایی، قطب‌الدین صادقی، رضا فیاضی، احترام برومند، سهراب سلیمی، داریوش ارجمند، فرشاد فزونی، رامین سیاردشتی، عباس حبیبی، حسین مسافرآستانه، حسین پارسایی و اتابک نادری حضور داشتند.



در حاشیه‌ چه گذشت:



- سخنرانی علی نصیریان بیش از زمان در نظر گرفته شده به طول انجامید که این امر با ارائه یادداشتی به وی از سوی برگزارکنندگان مراسم همراه بود که لحظه‌ای باعث درنگ وی در سخنرانی شد و این اتفاق باعث خنده نصیریان و حاضران شد.



- مهدی سلوکی که اجرای مراسم را عهده‌دار بود در برخی از مراسم تحت تأثیر تشویق هنرمندان جوان گروه تئاتر "آو" که به همراهی بابک مهری در تالار وحدت حضور پیدا کرده بودند، قرار گرفت و چندین بار از این گروه خواست که با شور و هیجان تقدیرشدگان را تشویق کنند.



- زمانی که قرار بود از داریوش مؤدبیان تجلیل شود، تابلویی که با عکس وی به عنوان یکی از دکورهای مراسم و بخش تجلیل از هنرمندان پیشکسوت توسط امکانات صحنه پایین می‌آمد، رها شد و برخورد آن با صحنه شوکی به حاضران روی سن تالار وحدت داد.

- در زمان تجلیل از مؤدبیان حضور نداشتن او در داخل سالن به دلیل مصاحبه با یک رسانه باعث شد مجری برنامه از حاضران بخواهد منتظر بمانند و همه داریوش مؤدبیان را صدا کنند تا به داخل سالن بیاید.



- در حالیکه حاضران در تالار وحدت انتظار سخنرانی داود رشیدی و جمشید مشایخی را داشتند، دعوت نشدن این دو هنرمند شناخته شده برای سخنرانی باعث شد حاضران خواستار سخنرانی مشایخی در بخش تجلیل از هنرمندان پیشکسوت شوند.



- تشکر خاص خبرنگار تقدیر شده یکی از رسانه‌ها از تمامی همکاران رسانه‌ای و مدیران تئاتری از قادر آشنا، مهرداد رایانی مخصوص، حسین مسافرآستانه، حسین پارسایی تا حمید شاه‌آبادی باعث خنده حاضران در مراسم شد.







