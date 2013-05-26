یک بازی ایرانی نامزد دریافت جایزه آسیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی "محبت و تنفر" یکی از بازی های رایانه ای ساخته شده در مرکز رشد انستیتو ملی بازی سازی بوده که با برنامه ریزی و هماهنگی معاونت بازرگانی و امور بین الملل بنیاد ملی بازیهای رایانه ای در جشنواره گیم کانکشن 2013 آسیا شرکت کرد.

این بازی از نوع پازل پلتفرمر با مضمون اجتماعی بوده و در رقابت با ده ها طرح ارائه شده از کشورهای مختلف، به عنوان یکی از منتخبین هیات داوران این جشنواره برای دریافت جایزه ویژه معرفی شد.

جشنواره بین المللی گیم کانکشن در سه حوزه آمریکا، اروپا و آسیا برگزار می شود که کشورهای مطرح در صنعت گیم از سراسر دنیا اقدام به معرفی آثار خود در این رویداد می کنند.

این جشنواره از سال 2001 فعالیت خود را آغاز کرده و محلی برای گردهمایی حرفه ای های صنعت بازیهای رایانه ای بوده و هر سال بازیکنان اصلی صنعت گیم سه بار در جشنواره های گیم کانکشن اروپا، آمریکا، و آسیا گردهم می‌آیند.

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای تاکنون سابقه حضور در نمایشگاه و جشنواره گیم کانکشن سالهای 2009، 2010 و 2011 در فرانسه را داشته و امسال برای نخستین بار در جشنواره گیم کانکشن آسیا حضور دارد.