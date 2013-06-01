مناظره نبود، مباحثه بود/ برخی کاندیداها هوشمندانه به سوالات پاسخ ندادند

محمد‌رضا رسولی کارشناس رسانه و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، نظرش را ردباره اولین دور مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری در روز گذشته که از شبکه یک سیما خش شد، اینگونه بیان کرد: به نظر من آنچه دیروز از رسانه ملی پخش شد، مناظره نبود بلک یک مباحثه بود که در آن آقایان ملزم شدند به یک سری سوال پاسخ دهند.

وی ادامه داد: به نظرم رسانه ملی در برنامه دیروز بیش از هر چیز می‌خواست تجربه‌های قبلی‌اش در برگزاری مناظره را تکرار نکند غافل از اینکه اگر چه مناظره‌ها به آن شوری چهار سال قبل نشد ولی با این بی‌نمکی هم قابل پذیرش نیست کما اینکه آقای غرضی یکی از نامزدهای انتخابات هم در این باره گفتند که این نوع مناظره شور و هیجانی برای افزایش شرکت‌ در انتخابات ایجاد نمی‌کند.

رسولی افزود: مناظره‌ها به سبک فعلی تنها روشی است برآی آشنایی مردم با کاندیداها که این هدف اصلی از برگزاری مناظره نیست.

پژوهشگر نمونه کشور سال 1382 در حوزه فرهنگ و رسانه افزود: پرسیدن سوال‌های چند گزینه‌‌ای از کاندیداها در شان جایگاه ریاست جمهوری نیست و این نوع برخورد جایگاه و مقام رئیس جمهور را در نگاه مردم می‌کاهد.

این کارشناس رسانه ادامه داد: این سبک مناظره روشی است برای معرفی نگاه آزمون شوندگان که چه اندازه دیدگاه‌های توسعه‌ای و اجتماعی در خود دارد. به نظر من در مواجهه با این پدیده برخی از کاندیداها هوشمندانه از پاسخ به سوالات طفره رفتند و آن را غلط خواندند.

وی تاکید کردم: ادعا نمی‌کنم که این سبک برگزاری سوال و جواب در جایگاه‌های دیگر تجربه نشده است اما آن جایگاه مثلاً جایگاه انتخاب یک مدیر برای یک سازمان است و نه انتخاب یک رئیس جمهور. نباید فراموش کنیم که بخش وسیعی از توده‌های مردم با دیدگاه‌های نامزدهای ریاست جمهوری نا‌آشنا هستند با این نوع از برنامه‌ها نمی‌توان آشنایی خاصی با دیدیگاه‌های کاندیداها در ذهن آنها ایجاد کرد.