احسان حدادی در مرحله چهارم لیگ الماس آمریکا سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله چهارم لیگ دوومیدانی الماس شب گذشته برگزار شد که در ماده پرتاب دیسک این رقابت‌ها ایران یک نماینده داشت. احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک 2012 لندن که چند ماهی تمرینات خود را در آمریکا پیگیری می‌کند، در این رقابت‌ها حضور داشت.

در این رقابت‌ها رابرت هارتینگ با رکورد 69 متر و 75 سانتی متر به مقام اول دست یافت. مالاخوفسکی با رکورد 68 متر و 19 سانتی متر و احسان حدادی با رکورد 65 متر و 63 سانتی متر به ترتیب به مقام دومی و سومی مسابقات پرتاب دیسک لیگ الماس رسیدند. حدادی با این رکورد، توانست ضمن بهبود عملکرد خود در سال 2013 به ورودی B مسابقات جهانی روسیه دست پیدا کند.