مذاکرات احسان حدادی و رویانیان برای حل مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته های اخیر اخباری در خصوص مشکلات بین احسان حدادی، پرتابگر دیسک کشورمان با باشگاه پرسپولیس مطرح شده بود و حتی عنوان شد نایب قهرمان المپیک 2012 لندن به خاطر این که باشگاه پرسپولیس به تعهدات خود پایبند نبوده قصد ندارد با لباس و آرم این باشگاه در مسابقات استفاده کند.

این در حالی است که حدادی در رقابتهای یوجین، نیویورک، پاریس، اسلو که از رقابتهای لیگ الماس برگزار شد و نیز مسابقات ورلد چلنج جمهوری چک با پیراهن پرسپولیس به میدان رفت تا به ظاهر به تمامی شایعات پایان دهد.

تفرشی مدیرعامل شرکت صدرا سیستم پاسارگاد، حامی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: حدادی با پرسپولیس یک قراداد حقوقی و قانونی بود که در مسابقات خارج از کشور و نیز برخی رویدادهای داخلی با آرم و لوگوی باشگاه پرسپولیس مسابقه دهد که متاسفانه در چند تورنمنت این کار را نکرد و این کار حدادی بحث حقوقی داشت.

وی افزود: حدادی یک قهرمان ملی است و در بحث این بازیکن ما تنها نمی خواهیم هزینه کنیم. البته این مشکل تقریبا حل شده است. حدادی با رویانیان مذاکرات خوبی داشت و مشکلات به وجود آمده در شرف حل شدن است.