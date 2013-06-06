اعلام جدیدترین گزارشات اقتصادی کشور/ روند افزایش قیمت اجاره و مسکن در 20 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته جاری مرکز آمار ایران گزارشاتی از وضعیت اقتصادی کشور در بخش های مختلف ارائه کرد که بر اساس آن نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 92 را 31 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ( ماهیانه) را 38.2 درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش منتشره شاخص قیمت( تورم) خوراکیها، آشامیدنی ها و دخانیات در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل 49.6 درصد، خوراکیها 48.2 درصد، نان و غلات 38.8 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آنها 52.8 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 51.8 درصد، روغن ها و چربی ها 47.9 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها 17.7 درصد، مسکن 18.6 درصد، اجار 18.4 درصد، بهداشت و درمان 24.6 درصد و حمل و نقل 27.6 درصد اعلام کرده است.

شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری بر اساس سال پایه 90 در فروردین ماه سال 92 معادل 29.8 درصد، اسفندماه 91 معادل 28.6 درصد، بهمن ماه 27.4 درصد، دی ماه 26.3 درصد، آذرماه 25.6 درصد، آبانماه 25.1 درصد، مهر ماه 24.8 درصد، شهریورماه 24.7 درصد، مرداد 25.1 درصد، تیر 25.5 درصد، خرداد 25.8 درصد، اردیبهشت 26.3 درصد و فروردین ماه سال گذشته معادل 26.5 درصد بود.

جدول تغییرات رشد اقتصادی در 20 سال گذشته

مرکز آمار ایران خلاصه نتایج رشد اقتصادی کشور در دوره 1371 تا 1390 را اعلام کرد که بر اساس آن محصول ناخالص داخلی ( به قیمت بازار) در سال 71 به میزان 4.79، سال 72 به میزان 4.94، سال 73 معادل 2.5، 74 به میزان 1.86، سال 75 معادل 7.68، 76 به میزان منفی 0.16، سال 77 به میزان 4.3، 78 معادل 2.03، سال 79 به میزان 7.43 و در سال 80 نیز به میزان 5.48 بوده است.

این میزان در سال 81 به میزان 8.75، 82 معادل 7.92، 83 معادل 6.96، 84 به میزان 6.19، 85 معادل 7.32، 86 معادل 7.84، 87 به میزان 0.83، 88 معادل 3.16، 89 به میزان 6.38 و در سال 90 نیز به میزان 3.2 بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در بخش محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) در سال 71 به میزان 5.69، 72 معادل 5.72، 73 معادل 4.28، 74 معادل 2.2، 75 به میزان 8.64، 76 معادل 0.65، 77 معادل 4.69، 78 به میزان 3.13، 79 معادل 8.22 و در سال 80 نیز به میزان 6.46 بوده است.

روند رشد اقتصادی کشور در محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت بازار در سال 81 به میزان 10.13، در سال 82 معادل 7.17، در سال 83 به میزان 7.51، در سال 84 معادل 6.51، 85 معادل 7.32، 86 به میزان 7.96، 87 معادل 1.23، 88 معادل 3.87، 89 به میزان 7.12 و در سال 90 نیز به میزان 3.4 اعلام شده است.

اجاره بها و قیمت مسکن

همچنین مرکز آمار ایران قیمت و اجاره زمین و مسکن در 20 ساله گذشته را بررسی کرده است که بر این اساس، متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور در سال 1384 برای زمین کلنگی 251 هزار تومان در هر مترمربع بوده که این رقم در نیمه اول سال 1391 به 455 هزار تومان رسیده است.

همچنین متوسط قیمت زیربنای مسکونی در نقاط شهری در سال 1384 در هر مترمربع 306 هزار تومان بوده که این رقم در نیمه اول سال گذشته به 980 هزار تومان رسیده است. نرخ اجاره در هر 100 مترمربع هم در سال 1384، 149 هزار تومان بوده که این رقم در نیمه اول سال گذشته به 528 هزار تومان رسیده است.

جزئیات نامه‌ انتخاباتی کارگران/ 6 پرسش مهم از کاندیدای ریاست جمهوری

همزمان با داغ شدن مباحث مربوط به یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان کارگران کشور در نامه ای به 8 کاندیدا، سئوالاتی را در 6 بخش مطرح و خواستار پاسخگویی به این پرسش‌ها شدند.

1- در روند حفظ و توسعه بالندگی و پویایی حوزه کار و تولید کشور چه نقش و جایگاهی برای تشکل های مردم نهاد صنفی متصور هستید؟

2- ایجاد و حفظ امنیت شغلی در زمره مهم ترین و محوری ترین مطالبات نیروی کار کشور محسوب می شود، دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

3- قانون کار از مهم ترین قوانین مادر و پایه در کشور به شمار می رود، نظر و دیدگاه تخصصی شما در ارتباط با مفاد این قانون و نقش آن در تنظیم مناسبات حوزه روابط کار کشور چیست؟

4- نهاد تامین اجتماعی مهم ترین و موثرترین سازمان عمومی و بین النسلی حوزه کار و تولید کشور است آیا قائل به حفظ و تقویت ساختارها و ارکان این نهاد هستید؟

5- میزان و تنوع اقلام مصرفی و ضروری خانوارهای کارگری و به تبع آن معیشت جامعه کارگری در سالیان اخیر رو به نزول و افول شدید گذارده، برای توقف این روند و ارتقاء فوری سطح کیفی زندگی نیروی کار کشور چه پیشنهادی در حوزه عمل و اجرا دارید؟

6- تدوین، تصویب و اجرای سند ملی کار شایسته به موجب صراحت مفاد مواد 101 برنامه چهارم و 25 برنامه پنجم توسعه تکلیفی الزامی و بر عهده دولت و شرکای اجتماعی آن است، دیدگاه مشخص شما برای عمل به این گفتمان راهبردی در حوزه کار و تولید کشور چیست؟

جزئیات نحوه آزادسازی سهام عدالت/ تدوین دستورالعمل تا 2 ماه آینده

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به تدوین دستورالعمل آزادسازی سهام عدالت تا دو ماه آینده و آزادسازی معاملات آن گفت: مدل انجام معاملات سهام عدالت مشخص خواهد شد.

رحیم احمدوند در گفتگو با مهر با اشاره به دستور رئیس جمهوری برای آزادسازی خرید و فروش سهام عدالت، گفت: دستورالعمل آزادسازی انجام معاملات سهام عدالت در حال تدوین است و پس از تدوین و نهایی شدن این دستورالعمل معاملات سهام عدالت اجرایی می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دستورالعمل معاملات تا دو ماه آینده نهایی و بر اساس آن معاملات سهام عدالت آزاد خواهد بود، تصریح کرد: همچنین مدل انجام معاملات نیز مشخص و تعیین می شود تا بر اساس آن معاملات سهام عدالت انجام شود.

وی به مصوبات شورای اصل 44 اشاره و عنوان کرد: براساس این مصوبات وزارت اقتصاد و دستگاه های مربوطه موظف هستند تا برای ورود سهام عدالت به بازار سرمایه اقدامات لازم را صورت دهند تا در نهایت آن بخش از سهام عدالت که اقساط آن پرداخت شده در بورس مورد معامله قرار گیرد.

آغاز دور جدید ابطال کارت‌های گازوئیل/ کارت‌های اجاره‌ای برای همیشه می‌سوزند

مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفنی از آغاز دور جدید ابطال کارت‌های اجاره‌ای گازوئیل از تیر ماه سالجاری خبر داد و اعلام کرد: برای صاحبان کارت‌های اجاره‌ای به هیچ وجه المثنی صادر نمی‌شود.

آغاز دور جدید کاهش قیمتها

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ سکه ها در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته جاری روندی کاهشی را در پیش گرفتند، نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در روز دوشنبه یک میلیون و 296 هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و 265 هزار تومان، نیم سکه 690 هزار تومان، ربع سکه420 هزار تومان و گرمی 290 هزار تومان اعلام شد.

برگزاری مجمع بانک مرکزی

همچنین در این هفته پنجاه‌ وسومين مجمع سالانه بانک مرکزي (مربوط به سال مالي 1391) با حضور رياست‌جمهوري، اعضاي مجمع عمومي و جمعي از مقامات و مديران بانک مرکزي در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد. محمود بهمنی در این جلسه گزارشی از عملکرد بانک مرکزی و وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد.