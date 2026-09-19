اجرای بیش از ۷۰ عنوان برنامه هفته دفاع مقدس در بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی دهقان عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با هدف تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار، مقاومت و وحدت ملت ایران در برابر دشمنان است و بازخوانی این حماسه برای نسل‌های جدید ضرورت دارد.

وی افزود: در سال جاری بیش از ۷۰ عنوان برنامه با محوریت ترویج فرهنگ جهاد و شهادت، بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس و انتقال مفاهیم این دوران به نسل جوان در سطح شهرستان بهاباد پیش‌بینی شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد ادامه داد: این برنامه‌ها با مشارکت پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد و مجموعه‌های مردمی در نقاط مختلف شهرستان برگزار می‌شود.

دهقان برگزاری رزمایش جانفدا، یادواره شهدای شهرستان بهاباد، نواخته شدن زنگ حماسه و حضور، یادواره شهدای بخش مرکزی در روستای دهنو ملااسماعیل، یادواره «آبروی کوچه، افتخار محله» به یاد شهید حسین ابوالقاسمی و برپایی غرفه شهدای دانش‌آموز را از جمله برنامه‌های هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

وی گفت: همچنین غرفه شهدای دانش‌آموز به یاد شهدای دانش‌آموز میناب در یکی از مدارس شهرستان برپا می‌شود و برنامه‌هایی همچون غبارروبی قبور مطهر شهدا، رژه موتوری، تجلیل از رزمندگان دفاع مقدس، شب شعر شهدا و دیدار با خانواده‌های معظم ایثارگران نیز برگزار خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بهاباد برپایی نمایشگاه عکس و دستاوردهای دفاع مقدس، اختتامیه مسابقه «میدان یار»، اجرای رزمایش‌های فرهنگی و برگزاری نشست‌های تبیینی در مدارس و مراکز صنعتی را از دیگر برنامه‌های این هفته برشمرد.

دهقان در پایان با دعوت از مردم بهاباد برای حضور در برنامه‌های هفته دفاع مقدس، نقش رسانه‌ها در انعکاس این رویدادها را مهم دانست و بر ضرورت ثبت و انتقال خاطرات رزمندگان به نسل‌های آینده تأکید کرد.