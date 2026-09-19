برگزاری دوره بازآموزی تجوید قرآن در لنگرود

حجتالاسلام محمدعلی حسنزاده رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره بازآموزی تجوید قرآن کریم ویژه مدیران، اساتید قرآن و فرهنگیان آموزش و پرورش در این شهرستان خبر داد و با اشاره به اهمیت ارتقای سطح دانش و مهارتهای قرآنی فعالان این حوزه اظهار کرد: این دوره آموزشی به همت اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان گیلان و با هدف ارتقای سطح مهارتهای تجویدی و توانمندسازی مربیان و فعالان قرآنی برگزار میشود.
وی افزود: دوره بازآموزی تجوید قرآن کریم به صورت ترکیبی، شامل بخشهای آنلاین و حضوری، در بازه زمانی دو ماهه در حال برگزاری است و این دوره تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی لنگرود تصریح کرد: بخش حضوری این دوره در قالب سه کارگاه نیمروزه از ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه در سالن اجتماعات پژوهشگاه معلم شهرستان لنگرود برگزار شد و مدیران، اساتید قرآن و فرهنگیان آموزش و پرورش در این کارگاهها حضور داشتند.
حجتالاسلام حسنزاده با بیان اینکه آموزشهای تخصصی و مستمر نقش مهمی در ارتقای کیفیت فعالیتهای قرآنی دارد، اذعان کرد: در این دوره تلاش شده است مباحث مرتبط با تجوید قرآن کریم به صورت تخصصی و کاربردی ارائه شود تا شرکتکنندگان بتوانند آموختههای خود را در عرصه آموزش قرآن به کار گیرند.
وی در پایان گفت: پس از پایان دوره و برگزاری آزمون سطحبندی، به شرکتکنندگانی که شرایط لازم را کسب کنند، گواهی مربیگری تجوید قرآن کریم از سوی سازمان دارالقرآن الکریم کشور اعطا خواهد شد.
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