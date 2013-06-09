لزوم توجه به مشکلات زیست محیطی آذربایجان غربی/ دریاچه ارومیه احیا شود

عبدالکریم حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اولویتهای آذربایجان غربی برای توسعه پایدار و لزوم توجه دولت آینده به برخی ظرفیتهای موجود، گفت: دولتها در عمر کاری 4 ساله ای که دارند باید بر اساس طرح آمایش سرزمین، درآمدها و بودجه تخصیصی به هر منطقه را بر اساس اولویت های هر استان شناسایی و سرمایه گذاری کنند.

وی با اعلام اینکه هم اکنون مشکلات زیست محیطی در اولویت سایر موضوعات حتی مشکلات اقتصادی آذربایجان غربی است، اظهار داشت: برای توسعه پایدار ابتدا توجه به بحث پایداری سرزمینی مهم بوده که در این راستا احیای دریاچه ارومیه برای جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی بویژه در استانهای همجوار ضروری است.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا توجه به بیان زدایی و بهره برداری از ظرفیتهای بیابانها جزو اولویتهای اصلی مسئولان است، اعلام کرد: این در حالی است که اغفال از وضعیت دریاچه ارومیه منجر به بیابان زایی در منطقه شده که استانهای آذربایجان شرقی و کردستان متضرر اصلی این موضوع خواهند بود.

حسین زاده با بیان اینکه آذربایجان غربی قطب اقتصاد کشاورزی شمالغرب کشور بوده که انتظار داریم طی 4 سال آینده در دولت جدید اقتصاد کشاورزی منطقه احیا و ارز آوری انجام شود، گفت: موضوع ترانزیت با توجه به موقعیت ویژه مرزی نیز مورد غفلت واقع شده به طوری که نبود راه آهن، مشکلات حمل و نقل هوایی و زمینی زیاد بوده و میزان آزادراه ها و بزرگراههای استان برای مردم غیر قابل قبول است.

وی با بیان اینکه هر چه میزان دسترسی و امکان تردد افزایش یابد توسعه پایدار سرعت بیشتری به خود می گیرد، ادامه داد: افزایش میزان آزاد راه ها و زیر ساختهای ارتباطی منجر به افزایش میزان صادرات محصولات تولیدی به کشورهای همجوار از جمله عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان و ارز آوری به کشور می شود.

دیپلماسی خارجی در آذربایجان غربی فعال تر شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حرکت به سمت شاخص های متعالی پیشرفت را خواسته مردم از دولتها دانست و با اشاره به اینکه حرکت به این سمت نیازمند برنامه ریزی اصولی و اولویت بندی است، ادامه داد: بهر گیری کامل از ظرفیتهای مرزی آذربایجان غربی با محوریتهای مختلف از جمله افزایش میزان ترانزیت نیز ضروری است.

حسین زاده خواستار فعال تر شدن دیپلماسی خارجی در آذربایجان غربی برای بهره برداری از ظرفیتهای مرزی و موقعیت و پتانسیلهای ویژه استان شد و گفت: آذربایجان غربی باید نقطه ثقل برای رهایی اقتصاد ایران از صادرات نفت و توسعه کشاورزی، بهره برداری از معادن و ترانزیت خارجی، گردشگری شود ولی متاسفانه تاکنون استفاده لازم از ظرفیتهای موجود انجام نشده است.