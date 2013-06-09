به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از پایان نشست امروز یکشنبه خود با کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد برای نخستین مرتبه بلیت فروشی الکترونیکی در بازی تیمهای ایران و لبنان در ورزشگاه استارت میخورد.
به گفته تاج، سازمان لیگ برای این کار بخشی از پول مربوطه را پرداخت کرده و این سازمان امیدوار است بزودی همه ورزشگاههای به بلیت فروشی الکترونیکی روی آوردند.
از سوی دیگر در جریان برگزاری این نشست کارلوس کیروش در مواجهه با یکی از گزارشگران صدا و سیما با شوخی و کنایه به او گفت: دلم برایت تنگ شده است زیرا وقتی میبازیم به فرودگاه میآئید و با من مصاحبه میکنید اما وقتی تیم ملی پیروز میشود، شما را در فرودگاه نمیبینم.
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