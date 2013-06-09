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۱۹ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۲۵

بلیت فروشی الکترونیکی در بازی ایران با لبنان/ طعنه کی‌روش به یک خبرنگار

بلیت فروشی الکترونیکی در بازی ایران با لبنان/ طعنه کی‌روش به یک خبرنگار

برای نخستین مرتبه در بازی ایران و لبنان که روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، بلیت فروشی الکترونیکی انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج پس از پایان نشست امروز یکشنبه خود با کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد برای نخستین مرتبه بلیت فروشی الکترونیکی در بازی تیم‌های ایران و لبنان در ورزشگاه استارت می‌خورد.

به گفته تاج، سازمان لیگ برای این کار بخشی از پول مربوطه را پرداخت کرده و این سازمان امیدوار است بزودی همه ورزشگاه‌های به بلیت فروشی الکترونیکی روی آوردند.

از سوی دیگر در جریان برگزاری این نشست کارلوس کی‌روش در مواجهه با یکی از گزارشگران صدا و سیما با شوخی و کنایه به او گفت: دلم برایت تنگ شده است زیرا وقتی می‌بازیم به فرودگاه می‌آئید و با من مصاحبه می‌کنید اما وقتی تیم ملی پیروز می‌‎شود، شما را در فرودگاه نمی‌بینم.

کد مطلب 2072048

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