  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۰ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱

یک موسسه نظرسنجی اعلام کرد؛

تاثیر منفی ناآرامی ها بر سرمایه گذاری در ترکیه

تاثیر منفی ناآرامی ها بر سرمایه گذاری در ترکیه

یک موسسه اعتبارسنجی اعلام کرد ناآرامی های اخیر ترکیه اثر منفی در روند سرمایه گذاری در این کشور خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" ، موسسه اعتبارسنجی "مودی" اعلام کرد ناآرامی های اخیر در ترکیه می تواند اثر منفی بر سرمایه گذاری های خارجی در این کشور داشته باشد.

در پی ناآرامی های دو هفته گذشته در ترکیه و اظهارات تند اردوغان نخست وزیر این کشور و تاکید وی بر ادامه سیاست هایش و چپاولگر خواندن معترضان ترک، بازارهای این کشور شاهد بی ثباتی گسترده ای بوده است.

در بیانیه صادر شده از سوی این موسسه بین المللی اعتبارسنجی آمده است: ادامه اعتراضات در ترکیه ممکن است اثری منفی در جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور داشته باشد و تبدیل به تهدیدی جدی برای توازن پرداخت های این کشور شود.

 

کد مطلب 2073158

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها