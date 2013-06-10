تاثیر منفی ناآرامی ها بر سرمایه گذاری در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" ، موسسه اعتبارسنجی "مودی" اعلام کرد ناآرامی های اخیر در ترکیه می تواند اثر منفی بر سرمایه گذاری های خارجی در این کشور داشته باشد.

در پی ناآرامی های دو هفته گذشته در ترکیه و اظهارات تند اردوغان نخست وزیر این کشور و تاکید وی بر ادامه سیاست هایش و چپاولگر خواندن معترضان ترک، بازارهای این کشور شاهد بی ثباتی گسترده ای بوده است.

در بیانیه صادر شده از سوی این موسسه بین المللی اعتبارسنجی آمده است: ادامه اعتراضات در ترکیه ممکن است اثری منفی در جذب سرمایه گذاری خارجی در این کشور داشته باشد و تبدیل به تهدیدی جدی برای توازن پرداخت های این کشور شود.