۲۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹

علمای سوری:

فتاوای تکفیری قرضاوی و مفتی سعودی بخشی از جنگ علنی علیه اسلام است

فتاوای تکفیری قرضاوی و مفتی سعودی بخشی از جنگ علنی علیه اسلام است

اتحادیه علمای بلاد شام با صدور بیانیه ای مواضع اخیر شیخ یوسف القرضاوی و مفتی وهابی عربستان سعودی علیه شیعیان به ویژه حزب الله لبنان را محکوم و آن را در راستای جنگ علنی علیه اسلام توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، اتحادیه علمای بلاد شام در این بیانیه تاکید کرد: فتواهایی که اخیرا توسط شیخ القرضاوی و مفتی وهابی سعودی درباره تکفیر گروهی از مسلمانان و جایز دانستن قتل آنها صادر شده هیچ ارتباط به دین اسلام ندارد و بر خلاف اصول قرآنی و سنت نبوی(ص) است.

این اتحادیه اسلامی که مقر آن در دمشق قرار دارد، صدور این گونه فتواهای تحریک آمیز را جزئی جدایی ناپذیر از جنگ علنی علیه اسلام دانسته و پاسخگویی و موضع گیری علیه آن را واجب دانسته است.

مفتی عربستان و شیخ القرضاوی مفتی قطر اخیرا با جوسازی علیه مقاومت لبنان به رهبری حزب الله، در مواضعی مشابه قتل شیعیان را جایز دانسته بودند.

 

کد خبر 2073727

