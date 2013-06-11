فتاوای تکفیری قرضاوی و مفتی سعودی بخشی از جنگ علنی علیه اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، اتحادیه علمای بلاد شام در این بیانیه تاکید کرد: فتواهایی که اخیرا توسط شیخ القرضاوی و مفتی وهابی سعودی درباره تکفیر گروهی از مسلمانان و جایز دانستن قتل آنها صادر شده هیچ ارتباط به دین اسلام ندارد و بر خلاف اصول قرآنی و سنت نبوی(ص) است.

این اتحادیه اسلامی که مقر آن در دمشق قرار دارد، صدور این گونه فتواهای تحریک آمیز را جزئی جدایی ناپذیر از جنگ علنی علیه اسلام دانسته و پاسخگویی و موضع گیری علیه آن را واجب دانسته است.

مفتی عربستان و شیخ القرضاوی مفتی قطر اخیرا با جوسازی علیه مقاومت لبنان به رهبری حزب الله، در مواضعی مشابه قتل شیعیان را جایز دانسته بودند.