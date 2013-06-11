به گزارش خبرنگار مهر، آرش افشین پیش ازظهر امروز سه‌شنبه با نمایندگان باشگاه استقلال تشکیل جلسه داد و سرانجام با این تیم به توافق رسید. این مهاجم جوان در هفته‌های اخیر نیز چندین بار با مسئولان باشگاه استقلال به طور مستقیم وارد گفتگو شده بود که امروز توافق‌های نهایی بین طرفین صورت گرفت.

قرار بر این شده چک قسط اول این بازیکن را علی انصاری پرداخت کند که همین موضوع باعث شد تا افشین موافقت نهایی خود را برای استقلالی شدن اعلام کند. علی امیری، معاون ورزشی باشگاه استقلال در این باره به خبرنگار مهر گفت: من حرفی ندارم که عنوان کنم و قرار بر این شده که مصاحبه نکنیم.