  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۲:۳۰

نقل و انتقالات لیگ سیزدهم؛

آرش افشین با استقلال به توافق رسید/ قسط اول را انصاری پرداخت می‌کند

آرش افشین با استقلال به توافق رسید/ قسط اول را انصاری پرداخت می‌کند

مهاجم تیم فوتبال فولاد خوزستان پس از نشست روز سه‌شنبه خود با مسئولان باشگاه استقلال برای پیوستن به این تیم با استقلالی‌ها به توافق رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش افشین پیش ازظهر امروز سه‌شنبه با نمایندگان باشگاه استقلال تشکیل جلسه داد و سرانجام با این تیم به توافق رسید. این مهاجم جوان در هفته‌های اخیر نیز چندین بار با مسئولان باشگاه استقلال به طور مستقیم وارد گفتگو شده بود که امروز توافق‌های نهایی بین طرفین صورت گرفت.

قرار بر این شده چک قسط اول این بازیکن را علی انصاری پرداخت کند که همین موضوع باعث شد تا افشین موافقت نهایی خود را برای استقلالی شدن اعلام کند. علی امیری، معاون ورزشی باشگاه استقلال در این باره به خبرنگار مهر گفت:  من حرفی ندارم که عنوان کنم و قرار بر این شده که مصاحبه نکنیم.

کد مطلب 2073785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها