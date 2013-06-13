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۲۳ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۳۶

کاووسی:

60 کشاورز تاکستانی در همایش ترویجی شرکت کردند

60 کشاورز تاکستانی در همایش ترویجی شرکت کردند

تاکستان- خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: به منظور آشنایی کشاورزان با مدیریت پسماند همایش مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی در تاکستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک روزه آشنایی با مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی با حضور 60 کشاورز و بهره بردار در جهاد کشاورزی تاکستان برگزار شد.

جهانگیر کاووسی در این باره اظهارد اشت: توانمند سازی کشاورزان در مدیریت پسماند خانگی و تبدیل آن به کمپوست به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهیه کود آلی و پاک در راستای تولید محصول سالم از اهداف مهم این طرح در تاکستان است.

وی افزود: در این همایش بهره برداران همچنین با یکی از روشهای دفع زباله و تهیه ورمی کمپوست(تبدیل زباله به کود آلی) از طریق کرم قرمز خاکی حلقوی بعنوان یکی از مناسب ترین جایگزینهای کود شیمیایی آشنا شدند.

به گفته وی، تسهیل گران و کشاورزان پیشرو در این همایش، مزایا و کاربردهای مختلف این نوع کرم خاکی و طرح توجیهی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از این نوع کود را فرا گرفتند.

کد مطلب 2075498

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