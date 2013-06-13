60 کشاورز تاکستانی در همایش ترویجی شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش یک روزه آشنایی با مدیریت پسماند ضایعات کشاورزی با حضور 60 کشاورز و بهره بردار در جهاد کشاورزی تاکستان برگزار شد.

جهانگیر کاووسی در این باره اظهارد اشت: توانمند سازی کشاورزان در مدیریت پسماند خانگی و تبدیل آن به کمپوست به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و تهیه کود آلی و پاک در راستای تولید محصول سالم از اهداف مهم این طرح در تاکستان است.



وی افزود: در این همایش بهره برداران همچنین با یکی از روشهای دفع زباله و تهیه ورمی کمپوست(تبدیل زباله به کود آلی) از طریق کرم قرمز خاکی حلقوی بعنوان یکی از مناسب ترین جایگزینهای کود شیمیایی آشنا شدند.



به گفته وی، تسهیل گران و کشاورزان پیشرو در این همایش، مزایا و کاربردهای مختلف این نوع کرم خاکی و طرح توجیهی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی از این نوع کود را فرا گرفتند.