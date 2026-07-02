اجرای طرح «دهستان سبز» در گیلان با الگوی نوین مدیریت پسماند

مرتضی عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح تحولی «دهستان سبز»، اظهار کرد: این سازمان با هدف تبدیل روستاهای استان به مناطقی عاری از زباله، در حال پیادهسازی الگویی نوین و هماهنگ در سطح دهستانهاست که برای نخستین بار در دهستان دهسر بندرکیاشهر اجرا میشود.
وی با تأکید بر نقش حمایتی و نظارتی استانداری در اجرای دقیق این طرح، افزود: این برنامه با نظارت استاندار گیلان دنبال میشود و هدف اصلی آن ایجاد یک چرخه بسته مدیریتی است؛ بهگونهای که زبالههای خشک و قابل بازیافت مجدداً به چرخه تولید بازگردند و تنها پسماندهای غیرقابل بازیافت به مراکز امحا منتقل شوند.
عاطفی با اشاره به تجربههای موفق در روستاهای «سالکده» و «لسکوکلایه» در بندرکیاشهر، تصریح کرد: با توجه به نتایج مثبت این روستاها، تصمیم گرفته شد تا طرح به صورت گستردهتر و در سطح دهستانی عملیاتی شود تا زنجیره مدیریت پسماند به طور مستقیم به قلب روستاها نفوذ کند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند گیلان، مؤلفههای اصلی این برنامه را شامل تفکیک زباله از مبدأ، تبدیل پسماند تر به کود ورمیکمپوست و خرید زباله تر از روستاییان برشمرد و گفت: این رویکرد علاوه بر ایجاد انگیزه اقتصادی برای روستاییان، به اقتصاد پایدار روستا نیز کمک شایانی میکند و دیگر هیچ پسماندی در محیط روستا دفن نخواهد شد.
وی با بیان اینکه مزرعه ورمیکمپوست به عنوان یک کانون چندمنظوره، علاوه بر بخش کشاورزی به تقویت صنعت گردشگری نیز یاری میرساند، افزود: این مدل در کنار برندسازی محصولات کشاورزی با همکاری تشکلهای مردمنهاد، به تقویت گردشگری پایدار و اشتغالزایی منجر میشود.
عاطفی با تشریح فرآیند تولید کود ورمیکمپوست، ادامه داد: تبدیل زباله تر به کود باکیفیت، سرعت تولید را افزایش داده و تکثیر کرمها علاوه بر تولید محصول مرغوب، با خرید محصولات تولیدی روستاییان، درآمدهای جدیدی برای آنان ایجاد میکند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند استان گیلان در پایان با اشاره به ظرفیت بالای پذیرش این الگو در میان جوامع روستایی، خاطرنشان کرد: اجرای نخستین مدل دهستانی مدیریت پسماند در روستای «اشمان دهکا» با محوریت آموزش چهرهبهچهره و نظارت دقیق تشکلهای مردمی در حال انجام است و این جذابیت اقتصادی، بستر مناسبی برای تبدیل روستاها به قطب هدف گردشگری در استان فراهم کرده است.
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