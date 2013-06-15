از حضور پرشور تا پیش بودن روحانی

روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای و آغاز شمارش آرا از پیش بودن "حسن روحانی" در مقایسه با سایر رقبا خبر داد.

به نوشته نیویورک تایمز، هر چند حسن روحانی در شمارش آرا پیش است اما هنوز مشخص نیست که آیا نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می توانند 50 درصد از آرای مواخذه را کسب کنند یا خیر .

نیویورک تایمز در ادامه به صف های طولانی مردم ایران در پای صندوق های رای، تمدید پنج ساعته انتخابات در بخش هایی از تهران و چهار ساعته آن در دیگر شهرهای ایران اشاره کرد و نوشت : 75 درصد از واجدین شرایط در انتخابات روز گذشته ایران شرکت کردند و شمارش آرا حکایت از پیش بودن حسن روحانی و محمد باقر قالیباف در این رقابت ها دارد.

یو اس تودی نیز با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در پای صندوق های رای از امید اصلاح طلب ها برای پیروزی در انتخابات اشاره کرد.

یو اس ای تودی در ادامه می نویسد : اغلب مردم در تهران و شهرهای دیگر مجبور بودند چند ساعت در صف بایستند تا نوبت به آنها برسد. این رسانه در ادامه به مواضع کاندیداها در موراد متعدد بویژه پرونده هسته ای اشاره کرده است.

سی بی اس نیوز نیز با اشاره به شمارش آرا در ایران از پیش بودن نامزد مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. این رسانه آمریکایی با اشاره به پیش بودن "حسن روحانی" در مقایسه با سایر نامزدها اعلام کرد با توجه به تعداد آرای باقی مانده که هنوز شمارش نشده هنوز زود است تا در مورد پیروز نهایی انتخابات سخن بگوئیم.

به نوشته این رسانه، هنوز مشخص نیست که در چه ساعتی نتیجه دقیق انتخابات ایران اعلام شود.