مشارکت بالای مردمی در انتخابات/ مردم در پی حل مشکلاتشان هستند 

رسانه های چینی از جمله شینهوا گزارش دادند که با شمارش 20 درصد آمریکا حسن روحانی نامزد اصلاح طلب با کسب بیش از 52 درصد آرا تا به این لحظه پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری است.

شینهوا

این رسانه چینی در ادامه می نویسد: حدود 50.5 میلیون ایرانی واجد شرایط رای دادن بودند و برای انتخاب جانشین محمودی احمدی نژاد پای صندوق های رای رفتند.

چانیا دیلی

چانیا دیلی نیز که در گز ارشهای متعدد خود به پوشش لحظه به لحظه انتخابات ایران پرداخته بود، در آخرین مطلب خود نوشت: آرای اولیه آرا نشان می دهد که حسن روحانی نامزد اصلاح طلب بیشترین شانس را برای پیروزی در انتخابات دارد.

چاینا دیلی نیز به اظهارات مصطفی محمد نجار پرداخت و نوشت: روحانی تا بدین لحظه 402 هزار رای از کل 861 هزار و 866 رای را از آن خود کرده است.

چاینا دیلی در ادامه می نویسد: هنوز مشخص نیست که نتیجه نهایی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چه کسی است اما مشارکت مردمی بسیار بالا بوده است.

این رسانه چینی از زمان آغاز انتخابات ریاست جمهوری ایران و هنگامیکه رهبر معظم انقلاب رای خود را پای صندوق رای انداختند، اخبار انتخابات را لحظه به لحظه گزارش داد.

چاینا دیلی انتقاد رهبر معظم انقلاب از آمریکا، تمدید 5 ساعته انتخابات در تهران و تاکید آیت الله علی خامنه ای برای لزوم مشارکت مردم در انتخابات را تیتر کرد.

پیپل دیلی

روزنامه پیپل دیلی نیز با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جموری در ایران به پیشتازی روحانی در مقایسه با سایر رقبای خود پرداخت.

گلوبال تایمز

گلوبال تایمز نیز خبر ایران را به عنوان خبر یک در بخش اخبار آسیای خود منتشر کرد و در گزارشهای متعدد به چگونگی برگزاری این انتخابات و شمار واجدین شرایط و مشارکت مردمی و هدف از مردم برای آمدن به پای صندوق های رای پرداخت.

این رسانه چینی نوشت: رای دهندگان انتظار دارند که رئیس جمهوری جدید مشکلاتشان را حل کرده و باعث تغییر در کشور شود.

گلوبال تایمز در ادامه با اشاره به مشارکت بالای مردم در انتخابات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مقایسه با دوره قبلی خاطر نشان می کند: افرادی که به روحانی رای دادند، دنبال آزادی های فردی هستند.

به نوشته این رسانه چینی، در صورتیکه نامزدی بیش از 50 درصد آرا را کسب نکند، انتخابات به دور دوم کشیده می شود.