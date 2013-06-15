احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده مردم در انتخابات روز گذشته گفت: مشارکت گسترده مردم در این انتخابات که تقریبا هیچ مسئله ناگواری در آن پیش نیامده و همه با آرامش به ابراز رای پرداختند، برگ دیگری بر افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد.

وی افزود: آن طور که مقام معظم رهبری پیش بینی فرموده بودند، حماسه دیگری خلق شد، به طوری که ناظران خارجی و داخلی را شگفت زده کرد.

توکلی ادامه داد: این مشارکت مردم در داخل موجب شادی طرفداران نظام شد و در خارج ابزار را از دست دشمنان گرفت؛ نتیجه آراء هرچه باشد چه در مرحله اول آقای روحانی پیروز شده باشد و چه انتخابات به مرحله دوم بکشد، در سرمایه بزرگی که به وجود آمده و برای همه مردم و کشور ایران است، تاثیری ندارد.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: مطمئن هستم همانطور که انتخابات تا این لحظه پیش رفته با درایتی که در آقای روحانی و سایر نامزدها سراغ دارم این انتخابات به خوبی پایان خواهد یافت و سرآغاز دوره ای جدید برای جبران آسیب هایی که در سالهای گذشته به خصوص 8 سال اخیر ایجاد شده خواهد بود.

توکلی در پایان عنوان کرد: باید همه دست به دست هم دهند که منتخب هرکه باشد از او حمایت کنیم.