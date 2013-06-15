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۲۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

پس از نشست با محمد رویانیان؛

باقری از امروز در تمرین پرسپولیس شرکت می‌کند/ تمجید رویانیان از شماره 6

باقری از امروز در تمرین پرسپولیس شرکت می‌کند/ تمجید رویانیان از شماره 6

بازیکن شماره 6 پیشین تیم ملی فوتبال ایران پس از نشست با مدیر عامل باشگاه پرسپولیس از امروز شنبه کار خود را به عنوان مربی در تیم فوتبال پرسپولیس آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری که پیش از این از سوی علی دایی به عنوان یکی از اعضای کادر فنی معرفی شده بود، پس از نشستی که با محمد رویانیان داشت، از امروز شنبه به طور رسمی کار خود را به عنوان مربی در پرسپولیس آغاز خواهد کرد.

محمد رویانیان در این باره به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: با کریم باقری جلسه‌ای داشتیم و خوشحالم که اعلام می‌کنم او امسال هم در کنار تیم خواهد بود. برخلاف برخی شایعات که در آنها عنوان می‌شد کریم باقری بر سر مسائل مالی با باشگاه به توافق نرسیده است، باید بگویم که اصلا اینطور نبود.

وی در ادامه تصریح کرد: او می‌خواست بداند باشگاه و سرمربی تیم علی دایی چه نقطه نظرات، خواسته‌ها و انتظاراتی از وی دارند تا بر اساس آنها تصمیم‌گیری کند. در این ارتباط جلسه‌ای با یکدیگر داشتیم و این موارد را توضیح دادیم و حالا خوشحالم که اعلام کنم کریم باقری از امروز کارش را به عنوان مربی آغاز می‌کند و به کادرفنی ملحق می‌شود.

رویانیان در پایان گفت: باقری در دوران بازیگری، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر فنی یک الگو بود، اطمینان دارم بازیکنان پرسپولیس نهایت استفاده را از حضور اسطوره بزرگی مانند علی دایی و چهره ارزشمندی چون کریم باقری خواهند برد تا باعث موفقیت پرسپولیس و خوشحالی هواداران عزیز بشوند.

کریم باقری در سال‌های نه چندان دور با پیراهن شماره 6 تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس عملکرد قابل قبولی در مسابقات داخلی و بین‌المللی از خود به نمایش گذاشته است.

کد مطلب 2076944

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