سرمربی تیم تکواندو نوجوانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنامههای که برای آمادهسازی تیم ملی ترسیم شده بود تا حدود زیادی اجرا شد طوریکه همه نفرات تیم به آمادگی مطلوب دست پیدا کرده و در شرایط مناسبی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام میشوند.
وی افزود: شاید کمی دیر کار آمادهسازی را آغاز کردیم که مشکلات مالی و نبود خوابگاه از دلایل آن بود. ولی در این همین مدت محدود هم سخت تلاش کردیم و موفق شدیم برنامههای خود را به خوبی دنبال کنیم.
سرمربی تیم تکواندو نوجوانان به اعزام نشدن این تیم به مسابقات برون مرزی اشاره کرد و گفت: بیشتر اعضای تیم برای اولینبار است که در مسابقات برون مرزی حضور پیدا میکنند. در نظر داشتیم که این تیم به یک تورنمنت بینالمللی اعزام شود ولی مشکلات مالی فدراسیون مانع از تحقق آن شد تا با تیمی کم تجربه پای در آوردگاه قهرمانی آسیا بگذاریم.
زوار در مورد مسابقات قهرمانی آسیا گفت: به دلیل شرایط سنی خاص این رده هر سال شاهد حضور نفرات جدیدی در ترکیب تیمها هستیم طوریکه نمیتوان پیشبینی کرد چه نتایجی رقم خواهد خورد و یا چه تیمهای مدعی هستند. اما در هر صورت اگر بخواهیم نتایج دوره یپشین مسابقات قهرمانی آسیا را ملاک قرار دهیم باید از چین، مالزی، ویتنام، تایلند و اردن در کنار کرهجنوبی به عنوان رقبای خود نام ببریم.
وی ادامه داد: دوره قبل به سختی توانستیم عنوان نایب قهرمانی را کسب کنیم و دلیل آن هم سطح بالای مسابقات و حضور تیمهای قدرتمند بود، به همین دلیل پیشبینی حضور در میدانی سخت و دشوار را داریم. با این حال با کمک همکارانم تلاش میکنیم تا اجازه ندهیم اعضای کم تجربه تیم اسیر این جو شوند و بتوانند از توانایی خود بهترین بهره کافی را ببرند.
سرمربی تیم تکواندو نوجوانان تصریح کردک سال 2012 شاهد برگزاری المپیک بودیم. حالا هم کشورهای مختلف برای المپیک آینده روی نوجوانان خود سرمایه گذاری میکنند تا نفرات زبده را برای این مسابقات آماده کنند. این هم یکی از دلایل پیش بینی مسابقاتی با سطح بالاست.
زوار در پایان گفت: اینکه بگویم تیم ما برای قهرمانی به اندونزی میرود یک پیش بینی جسورانه و نمونهای از بلندپروازی است هر چند تحقق این هدف برای تیم من دور از دسترس نیست اما در میان قدرتهای قاره کهن به کسب یکی از سکوهای خیلی امیدوارم.
به گزارش مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا 29 خرداد تا سوم تیرماه در اندونزی برگزار میشود.
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