حسن روحانی برای تیم ملی فوتبال ایران آرزوی موفقیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی عصر امروز دوشنبه در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به پرسشی که برنامه دولت شما برای حل مشکلات ورزش چیست گفت: چون بحث ورزش شد برای تیم ملی فوتبال ایران آرزوی موفقیت دارم.

رئیس جمهور منتخب ملت ایران با اشاره به علاقه ای که جوانان به ورزش دارند و اهمیتی که ورزش برای مردم دارد گفت: نواقص زیادی در ورزش وجود دارد که در برنامه ارائه شده از سوی دولت تدبیر و امید به این برنامه‌ها اشاره شده است.

وی افزود: قول می‌دهم مساله ورزش را نه تنها به عنوان بحث فقط ورزش، بلکه به عنوان سلامت جامعه، نشاط جامعه و همچنین به عنوان غرور ملی مورد توجه قرار دهم.