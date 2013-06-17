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۲۷ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۰۱

در اولین نشست خبری؛

حسن روحانی برای تیم ملی فوتبال ایران آرزوی موفقیت کرد

حسن روحانی برای تیم ملی فوتبال ایران آرزوی موفقیت کرد

رئیس جمهور در اولین نشست خبری خود با اشاره به برنامه هایش در ورزش، برای تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر کره جنوبی آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی عصر امروز دوشنبه در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران رسانه های گروهی در پاسخ به پرسشی که برنامه دولت شما برای حل مشکلات ورزش چیست گفت: چون بحث ورزش شد برای تیم ملی فوتبال ایران آرزوی موفقیت دارم.

رئیس جمهور منتخب ملت ایران با اشاره به علاقه ای که جوانان به ورزش دارند و اهمیتی که ورزش برای مردم دارد گفت: نواقص زیادی در ورزش وجود دارد که در برنامه ارائه شده از سوی دولت تدبیر و امید به این برنامه‌ها اشاره شده است.

وی افزود: قول می‌دهم مساله ورزش را نه تنها به عنوان بحث فقط ورزش، بلکه به عنوان سلامت جامعه، نشاط جامعه و همچنین به عنوان غرور ملی مورد توجه قرار دهم.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال کره‌جنوبی و ایران در مرحله مقدماتی جام‌جهانی 2014 برزیل به آخرین بازی این مرحله است ساعت 16:30 روز سه‌شنبه 28 خرداد در شهر اولسان کره برگزار خواهد شد. کره‌جنوبی با 14 امتیاز در صدر گروه اول است و ایران با 13 امتیاز دوم است. ازبکستان نیز با 11 امتیاز در رده سوم قرار دارد.

 

کد مطلب 2078326

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