به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه نجف‌خانی مترجم کودک و نوجوان به ترجمه مجموعه داستان‌های فانتزی پرداخته که از علاقه بسیار حیوانات مختلف به کتاب و کتابخوانی می‌گوید، این داستان‌ها را انتشارات آفرینگان (واحد کودک و نوجوان ققنوس) منتشر می‌کند.

زمان مهاجرت فصلی فرارسیده اما «سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند» زیرا عاشق کتاب است و دلش نمی‌خواهد حتی برای یک لحظه کتابی که می‌خواند را کنار بگذارد و پرواز کند.

«جوجه خروس وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد»، «شیر کتابخانه» و «موش کتابخانه» داستان‌های دیگری هستند که به ماجراهای حیوانات کتابخوان می‌پردازند. فضای این داستان‌ها، آن‌گونه که نجف‌خانی می‌گوید، فانتزی و تخیلی است که با زبانی ساده و شیرین با کودکان ارتباط برقرار می‌کند.

از محبوبه نجف‌خانی همچنین یک مجموعه پنج جلدی منتشر شده؛ این داستان‌ها را یک نویسنده کانادایی به نام «ملانی وات»، تالیف و تصویرگری کرده است. «سنجاب ترسو دوست پیدا می‌کند»، «سنجاب ترسو جشن تولد می‌گیرد»، «سنجاب ترسو به ساحل می‌رود» و «سنجاب ترسو» عناوین این مجموعه پنج جلدی هستند.

نجف‌خانی که پیش از این مجموعه آثار رولد دال و مجموعه‌هایی چون «جودی دمدمی مزاج» را برای نوجوانان منتشر کرده، مدتی است به ترجمه برای کودکان روی آورده و علت این مسئله را سختگیری‌های ارشاد و محدودیت‌هایی می‌داند که برای نویسندگان و مترجمان نوجوان در نظر گرفته شده است، اما به گفته او، دنیای کودکان، متفاوت است؛ مگر چند حیوان کتابخوان چه خطری برای ارشاد دارند؟!