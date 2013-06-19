  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر جهان
۲۹ خرداد ۱۳۹۲، ۹:۲۸

محبوبه نجف‌خانی قصه‌ای درباره حیوانات کتابخوان منتشر می‌کند

محبوبه نجف‌خانی قصه‌ای درباره حیوانات کتابخوان منتشر می‌کند

محبوبه نجف‌خانی، مترجم آثار کودکان و نوجوانان از انتشار قصه‌ای درباره حیوانات کتابخوان منتشر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه نجف‌خانی مترجم کودک و نوجوان به ترجمه مجموعه داستان‌های فانتزی پرداخته که از علاقه بسیار حیوانات مختلف به کتاب و کتابخوانی می‌گوید، این داستان‌ها را انتشارات آفرینگان (واحد کودک و نوجوان ققنوس) منتشر می‌کند.

زمان مهاجرت فصلی فرارسیده اما «سار کوچولو نمی‌تواند پرواز کند» زیرا عاشق کتاب است و دلش نمی‌خواهد حتی برای یک لحظه کتابی که می‌خواند را کنار بگذارد و پرواز کند.

«جوجه خروس وسط کتاب خواندن پدرش می‌پرد»، «شیر کتابخانه» و «موش کتابخانه» داستان‌های دیگری هستند که به ماجراهای حیوانات کتابخوان می‌پردازند. فضای این داستان‌ها، آن‌گونه که نجف‌خانی می‌گوید، فانتزی و تخیلی است که با زبانی ساده و شیرین با کودکان ارتباط برقرار می‌کند.

از محبوبه نجف‌خانی همچنین یک مجموعه پنج جلدی منتشر شده؛ این داستان‌ها را یک نویسنده کانادایی به نام «ملانی وات»، تالیف و تصویرگری کرده است. «سنجاب ترسو دوست پیدا می‌کند»، «سنجاب ترسو جشن تولد می‌گیرد»، «سنجاب ترسو به ساحل می‌رود» و «سنجاب ترسو» عناوین این مجموعه پنج جلدی هستند.

نجف‌خانی که پیش از این مجموعه آثار رولد دال و مجموعه‌هایی چون «جودی دمدمی مزاج» را برای نوجوانان منتشر کرده، مدتی است به ترجمه برای کودکان روی آورده و علت این مسئله را سختگیری‌های ارشاد و محدودیت‌هایی می‌داند که برای نویسندگان و مترجمان نوجوان در نظر گرفته شده است، اما به گفته او، دنیای کودکان، متفاوت است؛ مگر چند حیوان کتابخوان چه خطری برای ارشاد دارند؟!

 

 

کد مطلب 2078480

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها