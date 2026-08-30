  1. استانها
  2. خوزستان
۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

کشت کنجد راهکاری برای مقابله با تنش آبی خوزستان است

کشت کنجد راهکاری برای مقابله با تنش آبی خوزستان است

اهواز - مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: توسعه کشت کنجد به دلیل مصرف پایین آب، گزینه‌ای مناسب برای شرایط تنش آبی موجود در خوزستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، کورش نوروزی شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با بررسی روند تولید بذر سویا در خوزستان اظهار کرد: تولید بذر با استانداردهای مناسب در استان، زمینه‌ساز کشت موفق این محصول راهبردی در سال‌های آینده است.

وی افزود: تولید بذر باکیفیت برای سال‌های آینده و توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر از اهداف اصلی این سازمان است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره کشت کنجد تصریح کرد: کشت بیش از ۲۰ هزار هکتار کنجد در استان به دلیل ارزش اقتصادی بالا و مصرف پایین آب، در دستور کار قرار گرفته است.

نوروزی با بیان اینکه خوزستان با دارا بودن اراضی حاصلخیز و شرایط اقلیمی مساعد، توانمندی بالایی برای توسعه کشت دانه‌های روغنی دارد، توضیح داد: ارزیابی دقیق روند تولید در مزارع، زیربنای برنامه‌ریزی‌های آتی برای سال آینده است.

وی بیان کرد: با حمایت از کشاورزان و ارائه بذرهای مرغوب، گام‌های مؤثری در جهت تأمین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی برداشته می‌شود.

کد مطلب 6932422

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سدهای خوزستان همیشه در حالت حداکثری پر میشن ....اگه انتقال آب و نیشکر کاری نباشه همه چیز حله

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها