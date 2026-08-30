کشت کنجد راهکاری برای مقابله با تنش آبی خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، کورش نوروزی شامگاه امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با بررسی روند تولید بذر سویا در خوزستان اظهار کرد: تولید بذر با استانداردهای مناسب در استان، زمینهساز کشت موفق این محصول راهبردی در سالهای آینده است.
وی افزود: تولید بذر باکیفیت برای سالهای آینده و توسعه کشت محصولات کمآببر از اهداف اصلی این سازمان است.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان درباره کشت کنجد تصریح کرد: کشت بیش از ۲۰ هزار هکتار کنجد در استان به دلیل ارزش اقتصادی بالا و مصرف پایین آب، در دستور کار قرار گرفته است.
نوروزی با بیان اینکه خوزستان با دارا بودن اراضی حاصلخیز و شرایط اقلیمی مساعد، توانمندی بالایی برای توسعه کشت دانههای روغنی دارد، توضیح داد: ارزیابی دقیق روند تولید در مزارع، زیربنای برنامهریزیهای آتی برای سال آینده است.
وی بیان کرد: با حمایت از کشاورزان و ارائه بذرهای مرغوب، گامهای مؤثری در جهت تأمین امنیت غذایی کشور و خودکفایی در تولید دانههای روغنی برداشته میشود.
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