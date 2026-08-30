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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های سراب و مهربان

هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌های سراب و مهربان

سراب- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان، موانع ۱۰ پروژه در سراب و بخش مهربان برای تسریع در اجرای آنها پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان سراب که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد، اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی در میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و این جایگاه نتیجه تلاش، هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سراب در حوزه عمرانی افزود: این شهرستان از ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های عمرانی برخوردار است و پروژه‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون آن در حال اجراست.

بررسی ۱۰ پروژه در سراب و مهربان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به بازدید معاون رئیس‌جمهور از طرح‌های شهرستان سراب و بخش مهربان گفت: در جریان این سفر از ۱۰ طرح و پروژه بازدید شد که ۶ طرح در شهر سراب و چهار پروژه در بخش مهربان قرار داشت.

محمدی ادامه داد: این طرح‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله گردشگری، پروژه‌های روستایی و کارگاه‌های صنعتی را شامل می‌شد و در جریان بازدید میدانی، مسائل و مشکلات هر یک از پروژه‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری مشکلات در سطح ملی و استانی

وی با بیان اینکه بخشی از موانع موجود نیازمند پیگیری در سطح ملی است، گفت: معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جریان بازدیدها مطالبات و مشکلات مطرح‌شده را احصا کرد و در نشست شورای اداری نیز جزئیات این مسائل مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: معاون رئیس‌جمهور برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده قول مساعد داده است تا موانعی که در سطح ملی قابل حل است، از مسیرهای مربوط دنبال شود.

محمدی تصریح کرد: مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی استان نیز در نشست‌های تخصصی با حضور مدیران کل دستگاه‌های مربوط، مسئولان شهرستان و دیگر مدیران ذی‌ربط بررسی خواهد شد تا برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری و اقدام شود.

ثبت مطالبات تسهیلاتی پروژه‌ها

وی درباره درخواست‌های مطرح‌شده برای دریافت تسهیلات نیز اظهار کرد: در جریان بازدید از پروژه‌ها، نیازهای مالی و درخواست‌های مربوط به تسهیلات و سایر حمایت‌های مورد نیاز مطرح و این مطالبات از سوی معاون رئیس‌جمهور ثبت و برای پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها و همراهی دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود برطرف شده و روند اجرای پروژه‌های شهرستان سراب و بخش مهربان با سرعت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6932414

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