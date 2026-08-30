به گزارش خبرنگار مهر، ظفر محمدی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان سراب که با حضور معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد، اظهار کرد: آذربایجان‌شرقی در میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده و این جایگاه نتیجه تلاش، هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سراب در حوزه عمرانی افزود: این شهرستان از ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح‌های عمرانی برخوردار است و پروژه‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون آن در حال اجراست.

بررسی ۱۰ پروژه در سراب و مهربان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به بازدید معاون رئیس‌جمهور از طرح‌های شهرستان سراب و بخش مهربان گفت: در جریان این سفر از ۱۰ طرح و پروژه بازدید شد که ۶ طرح در شهر سراب و چهار پروژه در بخش مهربان قرار داشت.

محمدی ادامه داد: این طرح‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله گردشگری، پروژه‌های روستایی و کارگاه‌های صنعتی را شامل می‌شد و در جریان بازدید میدانی، مسائل و مشکلات هر یک از پروژه‌ها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

پیگیری مشکلات در سطح ملی و استانی

وی با بیان اینکه بخشی از موانع موجود نیازمند پیگیری در سطح ملی است، گفت: معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جریان بازدیدها مطالبات و مشکلات مطرح‌شده را احصا کرد و در نشست شورای اداری نیز جزئیات این مسائل مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: معاون رئیس‌جمهور برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده قول مساعد داده است تا موانعی که در سطح ملی قابل حل است، از مسیرهای مربوط دنبال شود.

محمدی تصریح کرد: مسائل مرتبط با دستگاه‌های اجرایی استان نیز در نشست‌های تخصصی با حضور مدیران کل دستگاه‌های مربوط، مسئولان شهرستان و دیگر مدیران ذی‌ربط بررسی خواهد شد تا برای رفع موانع موجود تصمیم‌گیری و اقدام شود.

ثبت مطالبات تسهیلاتی پروژه‌ها

وی درباره درخواست‌های مطرح‌شده برای دریافت تسهیلات نیز اظهار کرد: در جریان بازدید از پروژه‌ها، نیازهای مالی و درخواست‌های مربوط به تسهیلات و سایر حمایت‌های مورد نیاز مطرح و این مطالبات از سوی معاون رئیس‌جمهور ثبت و برای پیگیری در دستور کار قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی ابراز امیدواری کرد با تداوم پیگیری‌ها و همراهی دستگاه‌های اجرایی، موانع موجود برطرف شده و روند اجرای پروژه‌های شهرستان سراب و بخش مهربان با سرعت بیشتری دنبال شود.