تبریک فرمانده سپاه کربلا درپی قهرمانی تاریخی نوجوانان والیبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال زیر ۱۷ سال ایران با ثبت هفت پیروزی پیاپی و مقتدرانه در رقابت‌های قهرمانی جهان، برای نخستین بار در تاریخ والیبال کشور در این رده سنی به مدال طلای جهان دست یافت.

در پی این موفقیت سردار پاسدار محمدرضا موحد، فرمانده سپاه کربلا مازندران، با صدور پیامی قهرمانی نوجوانان والیبال ایران را تبریک گفت.

سردار موحد در این پیام، این موفقیت را فراتر از کسب یک مدال دانست و اظهار کرد: این قهرمانی نشانه‌ای از استعداد، اراده، انضباط، کار تیمی و باور نوجوانان ایرانی به توانمندی‌های خود است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران با اشاره به شرایط کشور و آنچه «جنگ تمام‌عیار و ترکیبی دشمنان برای القای یأس در جامعه» خواند، افزود: نوجوانان والیبالیست ایران با توکل بر خداوند، پیام امید، اقتدار و شکست‌ناپذیری روحیه ایرانی را به جهانیان منتقل کردند.

وی ادامه داد: این نوجوانان نشان دادند نسل جدید ایران در هر عرصه‌ای برای برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی و دستیابی به قله‌های افتخار، استوار و توانمند حرکت می‌کند.

سردار موحد این قهرمانی را حاصل تربیت نسلی مؤمن، پرتلاش و برخوردار از روحیه انقلابی و جهادی دانست و آن را به رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت ایران، جامعه ورزش، بازیکنان، خانواده‌های آنان، کادر فنی و مسئولان فدراسیون والیبال تبریک گفت.

فرمانده سپاه کربلا مازندران همچنین با اشاره به حضور بازیکنان و اعضای کادر فنی اعزامی از استان مازندران در ترکیب تیم ملی نوجوانان، از نقش‌آفرینی آنان در این موفقیت ملی تقدیر کرد.

وی بازیکنان و اعضای کادر فنی مازندرانی را مایه مباهات استان دانست و از غیرت و شایستگی آنان در مسیر کسب این افتخار ماندگار ملی قدردانی کرد.

سردار موحد همچنین کسب این مدال تاریخی را الگویی برای نوجوانان و جوانان کشور عنوان کرد و گفت: این دستاورد می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان ایران اسلامی برای تلاش در مسیر ساختن آینده‌ای روشن‌تر باشد.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در پایان برای ورزشکاران کشور تداوم موفقیت و برای جمهوری اسلامی ایران سربلندی روزافزون را از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.