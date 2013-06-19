به گزارش خبرنگار مهر، در کتاب «365 شیوه‌ی خلاق در هنر و کاردستی با دورریختنی‌ها» نظرهای متفاوت و دستورالعمل‌های ساده‌ای برای درست کردن کاردستی‌ها و سرگرمی‌های مختلف آمده است. کودکان با داشتن این کتاب می‌توانند دایناسورهای رنگارنگ و کلاه دزدان دریایی و هیولاهای گرد کوچک و پروانه‌های چاپی و صورت‌های روزنامه‌ای و گاوبازهای آویزی و صورتک‌های پشمی بسازند.

در مقدمه کتاب آمده است: «یکی از مهم‌ترین مشکلات خانواده‌ها، پرکردن اوقات بیکاری و سرگرم کردن بچه‌هایشان در مسیر درست و صحیح است. مسیری که کودک یا نوجوان سرگرم شود؛ با این سرگرمی چیزی یاد بگیرد و این آموخته‌ها در آینده به دردش بخورد و ذهنش را شکوفا سازد.

بیشتر روان‌شناسان و استادان تعلیم و تربیت عقیده دارند که برای رسیدن به این امر مهم، یعنی سرگرمی سازنده باید یادگیری‌های کودک با شوق و علاقه‌مندی همراه باشد. چیزی که در 365 شیوه‌ خلاق، به آن توجه شده است.

در کتاب «365 شیوه‌ی خلاق در هنر و کاردستی با دورریختنی‌ها»، شیوه‌های خلاق و آموزنده در نقاشی، کاردستی، چاپ، تکه چسبانی، درست کردن اشکال برجسته و جعبه، صورتک‌ها و ماسک‌ها، کارت پستال و شابلون ... آموزش داده شده است.»

«365 شیوه‌ی خلاق در هنر و کاردستی با دورریختنی‌ها»، نوشته فیونا وات با ترجمه نازنین نجفیان از سوی انتشارات قدیانی در 1100 نسخه و به قیمت 22000 تومان منتشر شده است.