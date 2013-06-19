«ماجراهای کت رویال» به خط پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، «زادگاه کت» آخرین و تازهترین داستان از مجموعه داستانهای 6 جلدی «ماجراهای کت رویال» است. این کتاب که ششمين جلد از مجموعه داستانی «ماجراهای کت رویال» با عنوان «زادگاه کت»، از سوی واحد کودک و نوجوان انتشارات قدیانی (کتابهای بنفشه) برای گروه سنی نوجوان منتشر شد.
«ماجراهای كت رويال»، رمانی 6 جلدي است. شخصيت اصلی آن نوجوانی است که خود را اینگونه معرفی میکند: «کت رویال هستم؛ یتیم، ماجراجو، بازیگر...»؛ او شخصيت عجيبی دارد و هر كجا میرود با خود دردسر و مشكل به همراه میبرد. البته کت در كنار تمام دردسرهايش، دختر بسيار سادهای است و با بیشتر آدمها به راحتي دوست میشود. او نوجوان اثر گذاری و میتواند مشكلات سخت را حل كند. در هر جلد از اين رمان كه جوليا گلدينگ آن را نوشته و ترجمهاش نيز بر عهده اكرم كرمی بوده؛ كت و دوستانش ماجراهای جديدی میآفرينند و با مشكلات تازهای روبرو میشوند. مشكلاتی كه شخصیت اصلی اين رمان با پشتكار آنها را حل میكند.
کت درباره خود میگوید: «به دنبال ماجرا و کشف اسرار پنهان به نقاط مختلف دنیا سفر کردهام و حالا یکبار دیگر، دنیایم واژگون شده است. به عنوان یک یتیم هرگز مادرم را ندیدم اما وقتی خبرهای خانوادگی از اسکاتلند میرسد، تصمیم میگیرم راهی شمال شوم تا شاید آنها را پیدا کنم. دوستانم در لندن همیشه مرا همراهی کردهاند اما این نبردی است که باید با آن تنها روبرو شوم! و این داستان من است... هیجان انگیز، بامزه و پر از ماجرا...»
«زادگاه کت» به عنوان آخرین و تازهترین داستان از مجموعه داستانهای 6 جلدی «ماجراهای کت رویال» در 1100 نسخه و به قیمت 15000 تومان از سوی انتشارات قدیانی در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
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