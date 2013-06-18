به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نوری بعد از ظهر امروز سه‌شنبه بعد از عقد قرارداد یک ساله با باشگاه استقلال در جمع خبرنگاران گفت: من دوست داشتم در ملوان بمانم اما متاسفانه با این تیم به مشکل برخورد کردم و به دنبال تیمی بودم که بازی‌های خوبی برای آن ارایه دهم و آن تیم هم به من کمک کند که بهترین گزینه من استقلال بود چرا که به فوتبال اهمیت می‌دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا از پرسپولیس هم پیشنهاد داشته‌اید، خاطرنشان کرد: قبل از حضور دایی در استقلال با من صحبت شده بود اما زمانی که دایی به پرسپولیس پیوست دیگر هیچ صحبتی بین ما رد و بدل نشد.

هافبک سابق ملوان در واکنش به ادعای صادق درودگر مبنی بر پیشنهاد 700 میلیون تومانی به وی توضیح داد: درودگر دروغ زیاد می‌گوید و تا پایان فصل همه خواهند دید که او بیش از این هم دروغ خواهد گفت. در ابتدای فصل ملوان نتایج خوبی کسب کرد اما متاسفانه دیدیم که وی چنان بلایی سر تیم آورد که در نیم فصل دوم تنها یک برد داشتیم.

نوری در پاسخ به این پرسش که با هواداران پرسپولیس چه خواهید کرد، تصریح کرد: من در پرسپولیس روزهای خوبی داشتم و بازی‌های خوبی برای این تیم انجام دادم اما چهار سال است که از این تیم جدا شده‌ام و تمام تمرکزم بازی خوب و موفقیت برای استقلال است.

این بازیکن در خصوص تجمع هواداران ملوان در فرودگاه گفت: زمانی که من سوار هواپیما می‌شدم درودگر از پلکان هواپیما پایین می‌آمد و مطمئن باشید این جو را او داده تا هواداران زیادی بیایند تا من به تهران نیایم.