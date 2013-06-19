به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد در ادامه برپایی نمایشگاه‌های موضوعی خود، از امروز چهارشنبه بیست و نهم تا 31 خرداد ماه مصادف با سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی، نمایشگاهی از منابع کتابخانه‌ای موجود از شریعتی را برگزار می‌کند.

این نمایشگاه کتاب با عنوان «شریعتی، تفکر همیشه زنده» برگزار می‌شود و عموم علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید و تحقیق درباره منابع کتابخانه‌ای موجود درباره زنده‌یاد شریعتی به کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد مراجعه کنند.

دوره پیشین این نمایشگاه‌ها، به مناسبت فرارسیدن 15 خرداد روز جهانی محیط زیست از 18 تا 21 این ماه با این موضوع در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار شد و در آن علاوه بر منابع موجود و مرتبط با موضوع محیط زیست، کتابشناسی مرتبط نیز در معرض دید عموم قرار گرفت.