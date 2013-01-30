به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌امین نمایشگاه موضوعی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد با موضوع موفقیت‌های هوا و فضای ایران با عنوان «ایران در بیکرانه‌های آسمان» تا چند روز آینده در محل این کتابخانه برپا می‌شود.

این کتابخانه به منظور بزرگداشت دو روز 14 بهمن روز فن‌آوری فضایی و 19 بهمن روز نیروی هوایی نمایشگاهی را از تاریخ 14 تا 19 بهمن با عنوان «ایران در بیکرانه‌های آسمان» برگزار می‌کند. در این نمایشگاه منابع مکتوب موجود در حوزه هوا و فضا و همچنین منابع و ماخذ کتابشناسی مرتبط با این حوزه‌ها به نمایش در می‌آید.

این نمایشگاه از 14 تا 19 بهمن به مدت 5 روز در محل کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برپا خواهد بود.