  1. فرهنگ و ادب
۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۴۳

با محوریت موفقیت‌های هواوفضا/

نمایشگاه موضوعی کتابخانه حسینیه ارشاد برپا می‌شود

نمایشگاه موضوعی کتابخانه حسینیه ارشاد برپا می‌شود

سی‌امین نمایشگاه موضوعی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد با عنوان «ایران در بیکرانه‌های آسمان» برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌امین نمایشگاه موضوعی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد با موضوع موفقیت‌های هوا و فضای ایران با عنوان «ایران در بیکرانه‌های آسمان» تا چند روز آینده در محل این کتابخانه برپا می‌شود.

این کتابخانه به منظور بزرگداشت دو روز  14 بهمن روز فن‌آوری فضایی و 19 بهمن روز نیروی هوایی نمایشگاهی را از تاریخ 14 تا 19 بهمن با عنوان «ایران در بیکرانه‌های آسمان» برگزار می‌کند. در این نمایشگاه منابع مکتوب موجود در حوزه هوا و فضا و همچنین منابع و ماخذ کتابشناسی مرتبط با این حوزه‌ها به نمایش در می‌آید.

این نمایشگاه از 14 تا 19 بهمن به مدت 5 روز در محل کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برپا خواهد بود.

کد مطلب 1803672

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