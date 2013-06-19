رئیس جدید دادگاه انقلاب اسلامی قزوین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمال انصاری ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگاه انقلاب اسلامی قزوین اظهارداشت: سرنوشت حقوقی مردم در دست ماست و قرار نیست برای مطالبات حقوقی مردم کسی غیر از دستگاه قضایی تعیین تکلیف کند لذا باید تلاش مجموعه ای را برای پاسخ به این مطالبات سوق دهیم.



وی افزود: دستگاه قضایی استان باید با دقت، سرعت و استفاده از همه پتانسیل های خود به مطالبات حقوقی مردم پاسخ داده و سرنوشت حقوقی شان را به خوبی و درستی رقم بزند.



انصاری تصریح کرد: باید از سیاست، اندیشه و تمام توان خود برای پاسخ هر چه بهتر به خواسته های حقوقی مردم استفاده کنیم. چرا که مردم به لحاظ کیفی و کمی نگرانیهایی در مجموعه دستگاه قضایی دارند و این به معنای آن است که حرکتهای ما نیازمند بازبینی و روزآمدی بیشتری است.



وی در خصوص داگاه انقلاب اسلامی گفت: این دادگاه از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که با پرونده ها و مجازاتهای ویژه ای روبرو است، لذا توجه می شود تا همکارانی که در مسیر خدمت این دادگاه قرار می گیرند افرادی مدبر باشند.



رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان افزود: فرصتهای مدیریتی فرصتهای موقت هستند که مدیر باید برای رسیدگی به امور مردم از این زمان بهترین بهره برداری را کند.



در پایان مراسم ضمن تقدیر از زحمات حجت الاسلام زمانی حکم انتصاب شجاع ذوقی به سمت رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس شعبه اول این دادگاه به وی اعطا شد.