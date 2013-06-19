راه حل دو دولت هدیه شما به اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی از "بیل کلینتون" رئیس جمهوری اسبق آمریکا به دلیل تلاش هایش برای ایجاد صلح در خاورمیانه تقدیر کرد.

وی در کنفرانس سالانه ای که در بیت المقدس برگزار شد در حین اعطای مدال آزادی به کلینتون گفت: راه حل دو دولت، هدیه ای بود که شما به ما اعطا کردید. پرز در حالی که کلینتون را دوست واقعی صهیونیستها خطاب می کرد از حمایت دولت های آمریکا از تل آویو قدردانی کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد با چنین طرحی، منطقه روزی شاهد پایان درگیری ها باشد.

این در حالی است که با وجود تلاش دولت های آمریکا برای ایجاد سازش بین صهیونیستها و فلسطینی ها، کارشکنی های مداوم تل آویو این تلاش ها را بی نتیجه کرده است.

گفتنی است از جمله مهمترین اقدامات دولت "بیل کلینتون" نقش آفرینی در امضای توافق اسلو بین "یاسر عرفات" و "اسحاق رابین" در سال 1993 بود که با وجود استقبال اولیه، انتقادهای زیادی را متوجه واشنگتن و تل آویو کرده و در نهایت به ترور رابین انجامید.