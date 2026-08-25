به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر سه شنبه در این آئین گفت: زمین چمن روستای حسینزائری از توابع بخش کاکی با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال افتتاح شد و در ادامه نیز توسعه زیرساختهای ورزشی و ایجاد نشاط و شادابی در جامعه با جدیت دنبال میشود.
فرماندار دشتی در آیین افتتاح زمین چمن روستای حسینزائری اظهار کرد: برای اجرای این طرح ورزشی ۳۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی با اشاره به نگاه حمایتی دولت چهاردهم به حوزه ورزش افزود: توسعه فضاهای ورزشی و فراهم کردن زمینه نشاط و شادابی مردم از برنامههای مهم دولت است و این موضوع با جدیت در شهرستان دشتی دنبال میشود.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: چندین طرح ورزشی در نقاط مختلف شهرستان در دست اجراست که بخشی از آنها در هفته دولت به بهرهبرداری خواهد رسید.
مقاتلی بر ضرورت توجه به توسعه زیرساختهای ورزشی در مناطق روستایی تأکید کرد و گفت: تلاش میکنیم با تکمیل طرحهای ورزشی، زمینه استفاده جوانان و نوجوانان از امکانات مناسب ورزشی فراهم شود.
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