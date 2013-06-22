دولت ترکیه به آلمان اولتیماتوم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، "اگمن باغیش" وزیر اتحادیه اروپا خطاب به "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان گفت وی تا روز دوشنبه برای اصلاح اشتباهش فرصت دارد. وی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از صدراعظم آلمان خواست موضعش در قبال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا را تغییر دهد و گر نه باید منتظر پیامدهای آن باشد.

باغیش همچنین طی بیانیه ای از مواضع مخالف برلین در مورد پیوستن ترکیه به اروپا انتقاد کرده و آن را موجب تاسف دانست. در همین رابطه "احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه نیز در مورد تیره شدن روابط آنکارا-برلین به مقامات آلمانی هشدار داده است.

قرار بود روز چهارشنبه این هفته مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا پس از سه سال از سر گرفته شود، با این حال مقامات این اتحادیه در نشست روز پنج شنبه خود نتوانستند به توافقی در این راستا دست یابند.