سرگذشت فیزیک از آغاز تا امروز در "دنياي زيبا"

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند ویژه با حضور بزرگترین اساتید دنیای فیزیک و دانشمندان رشته فیزیک کوانتوم سرگذشت فیزیک را از آغاز تا فصل مدرن و از نیوتن تا انیشتین و سپس دوران معاصر را باموشکافی جدیدترین نظریه‌های این علم مورد بررسی قرار می‌دهد و نکات جذاب و شیرین و البته جدید این علم را با زبانی ساده به علاقمندان توضیح می‌دهد.

"دنياي زيبا" بر اساس کتاب بسیار پر فروشی به همین نام از برایان گرین پروفسور در زمینه فیزیک و ریاضیات و استاد دانشگاه کلمبیا ساخته شده و یکی از خوش ساخت‌ترین مستندهای علمی است که تا به حال توليد شده است.

اجرای شاداب و حرفه‌ای برایان گرین که سعی کرده نظریه‌های مدرن را به صورت ساده و قابل درک برای مخاطب عام ارائه دهد، به همراه انیمیشن‌هایی برای بهتر فهماندن موضوع، این مستند را دیدنی کرده است.

"دنیای زیبا" يكشنبه ساعت 21 و به مدت 60 دقيقه روي آنتن شبكه مستند مي‌رود.