۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۰۶

سرگذشت فیزیک از آغاز تا امروز در "دنياي زيبا"

قسمت دوم و پاياني "دنیای زیبا" كه سرگذشت فیزیک را از آغاز تا دوران معاصر با موشکافی جدیدترین نظریه‌های این علم به تصوير می‌كشد يكشنبه دوم تيرماه، از شبكه مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مستند ویژه با حضور بزرگترین اساتید دنیای فیزیک و دانشمندان رشته فیزیک کوانتوم سرگذشت فیزیک را از آغاز تا فصل مدرن و از نیوتن تا انیشتین و سپس دوران معاصر را باموشکافی جدیدترین نظریه‌های این علم مورد بررسی قرار می‌دهد و نکات جذاب و شیرین و البته جدید این علم را با زبانی ساده به علاقمندان توضیح می‌دهد.

"دنياي زيبا" بر اساس کتاب بسیار پر فروشی به همین نام از برایان گرین پروفسور در زمینه فیزیک و ریاضیات و استاد دانشگاه کلمبیا ساخته شده و یکی از خوش ساخت‌ترین مستندهای علمی است که تا به حال توليد شده است.

اجرای شاداب و حرفه‌ای برایان گرین که سعی کرده نظریه‌های مدرن را به صورت ساده و قابل درک برای مخاطب عام ارائه دهد، به همراه انیمیشن‌هایی برای بهتر فهماندن موضوع، این مستند را دیدنی کرده است.

"دنیای زیبا" يكشنبه ساعت 21 و به مدت 60 دقيقه روي آنتن شبكه مستند مي‌رود.

