یکبار دیگر با اورسن ولز و "ت مثل تقلب"

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "ت مثل تقلب" آخرین اثر به جا مانده از اورسن ولز است که میتوان آن را یک شبهمستند درباره جعل، فریب و دروغ در عالم هنر دانست.
دستمایه و منبع اصلی اورسن ولز برای ساخت این فیلم، مستند ناتمام "رایشنباک" بود که در آن زندگی و کار جاعل معروف آثار نقاشان بزرگ؛ المیر دوهوری به تصویر کشیده شده است. اورسن ولز با روایت خودش و تدوین راشهای این مستند نیمه تمام به بحث درباره جعل و جعل هنر چه در دنیای نقاشی و چه در ساخت فیلمهای سینمایی استودیویی پرداخته است.
"ت مثل تقلب" به خاطر تدوین تجربهگرا و پیچیدهاش همواره در زمره آثار آوانگارد و شاخص ولز است.
برنامه "آنسو" با هدف نمایش و پخش بهترینهای سینمای مستند جهان جمعهها ساعت 22 از شبکه مستند سیما پخش میشود.
این فیلم سال گذشته هم در برنامه دیگری از شبكه مستند سيما پخش شد.
نظر شما