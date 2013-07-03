۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۰

یکبار دیگر با اورسن ولز و "ت مثل تقلب"

"ت مثل تقلب" به کارگردانی اورسن ولز محصول سال ۱۹۷۳، جمعه اين هفته 14 تير ماه در برنامه "آنسو" شبکه مستند پخش و نقد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم "ت مثل تقلب" آخرین اثر به جا مانده از اورسن ولز است که می‌توان آن را یک شبه‌مستند درباره جعل، فریب و دروغ در عالم هنر دانست.

دستمایه و منبع اصلی اورسن ولز برای ساخت این فیلم، مستند ناتمام "رایشنباک" بود که در آن زندگی و کار جاعل معروف آثار نقاشان بزرگ؛ المیر دوهوری به تصویر کشیده شده است. اورسن ولز با روایت خودش و تدوین راش‌های این مستند نیمه تمام به بحث درباره جعل و جعل هنر چه در دنیای نقاشی و چه در ساخت فیلم‌های سینمایی استودیویی پرداخته است.

"ت مثل تقلب" به خاطر تدوین تجربه‌گرا و پیچیده‌‌اش همواره در زمره آثار آوانگارد و شاخص ولز است.

برنامه "آنسو" با هدف نمایش و پخش بهترین‌های سینمای مستند جهان جمعه‌ها ساعت 22 از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

این فیلم سال گذشته هم در برنامه دیگری از شبكه مستند سيما پخش شد.

