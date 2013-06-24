به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در خصوص پایان ماموریتش در باشگاه پرسپولیس در روز سی و یکم فروردین ماه ضمن بیان مطلب فوق گفت: در آن تاریخ نهاد ریاست جمهوری ضمن تشکر از زحمات بنده من را به ستاد کل معرفی کرد و تا امروز هم هیچ اقدامی برای تمدید ماموریتم انجام نشد. من وابسته و عضو ستاد کل هستم که در این مدت هم با هماهنگی آنها و با توجه به اینکه پرسپولیس شرایط حساسی داشت به کارم ادامه دادم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: مربی تیم استعفا داده بود و اگر من می‌رفتم به نوعی جفا به این باشگاه مردمی محسوب می‌شد. بنده با عذرخواهی به رئیسی‌کیا می‌گویم نخستین باشگاه ایرانی بودیم که تیم را بستیم، بازیکنان مدنظر مربی جذب شد و پرسپولیس به اردو رفت. برنامه آماده‌سازی تیم روز هفتم خردادماه آغاز شد تا پرسپولیس با مشکل مواجه نشود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: از روز سی و یکم فروردین‌ماه چون خدمتگزار و نوکر این هواداران هستم با جیره و مواجب شخصی در پرسپولیس ماندم و به همکاریم با پرسپولیس ادامه دادم. در آن روزهای حساس که باید از سوی دولت به پرسپولیس کمک می شد 15 روز قبل از بازی حساس فینال حکم من را زدند تا بروم، اما من با قدرت و پررویی به فعالیتم ادامه دادم. اگر بخواهند با قدرت هستم و اگر نخواهند با قدرت می‌روم.

وی در پاسخ به این سوال که در این روزها دو میلیارد تومان به حساب باشگاه استقلال واریز شده آیا به پرسپولیس هم مبلغی داده شده است؟، تصریح کرد: فتح الله زاده که می‌گوید پولی نگرفتیم او می‌گوید به ما گفته‌اند می‌دانیم و این همه روز طول کشیده است. حال که به ما قول پرداخت پول را ندادند حساب کار مشخص است. انصافا به ما پولی ندادند و اگر ما این اقدامات اقتصادی را هم انجام ندهیم، واقعا نابود می‌شویم زیرا کسی نیست به ما پولی پرداخت کند.

رویانیان صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: بدهی استقلال و پرسپولیس را فتح الله زاده و رویانیان که نباید پرداخت کنند ما خودمان بدهی ایجاد نکرده‌ایم و تنها تیم را نیاز 50 میلیون هوادار بسته‌یم زیرا نمی‌توانستیم تیمی در سطح لیگ دو ببندیم. ما باید بهترین‌ها را جذب می‌کردیم، بهترین‌ها هم که تیم‌ها را می‌سازند باید با پرداخت پول جذب شوند. من و فتح‌الله‌زاده فقط یک حقوق دریافت می‌کنیم و با این حقوق نمی‌توانیم بدهی‌ها را پرداخت کنیم، ضمن اینکه بدهی‌‌های این دو تیم برای دولت است.

وی در پاسخ به این سوال که اگر در دولت آینده مدیر دیگری جانشین وی شود، تکلیف این قراردادها چه خواهد شد؟، اظهار داشت: من دیروز پیش وزیر بودم و اعلام کردم بالاخره یک آدم بگذارید جای ما، آدمی که بهتر از ما باشد، اما بحث اینکه من در هیات مدیره می‌مانم و اقتصاد باشگاه را زنده می‌کنم شک نکنید در این دولت و دولت بعدی این اتفاق خواهد افتاد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص بحث راه اندازی شبکه تلویزیونی پرسپولیس تصریح کرد: اولا بنده کارگر صدا و سیما هستم و به صورت رسمی اعلام می کنم صدا و سیما مرکز انسان سازی و ارگانی موفق بوده که رکنی برای نظام است، اما تلویزیون پرسپولیس، تلویزیونی در ایران نبود زیرا شرکتی در خارج این نام را برای شبکه تلویزیونی اش برگزید، اما به علت اینکه برند پرسپولیس مال ماست از طریق شرکت خصوصی که باشگاه ما زیرمجموعه آن است و شرکتی دیگر که راه آهن زیرمجموعه آن است کاری مشارکتی را درپیش گرفتیم.

وی ادامه داد: این شبکه برای ایرانیان و ورزش دوستان خارج از کشور است و فرصتی را ایجاد می کند که برنامه های فرهنگی و ورزشی تولید و پخش کنیم. این شرکت در خارج ثبت شده و چون از نام پرسپولیس استفاده کرده ما با او مشارکت می کنیم که از لحاظ تجاری، اقتصادی و فروش محصولات برای ما مفید خواهد بود، این یک بحث تجاری و اقتصادی است که می توانیم محصولات خود را در آن عرضه کنیم.

رویانیان با اشاره به اینکه باشگاه پرسپولیس در سراسر دنیا هوادارانی دارد و به طور مثال در آلمان 400 هزار پرسپولیسی حضور دارند، تصریح کرد: ممکن است 5-6 میلیون ایرانی خارج از کشور باشند شاید من آمار بلد نباشم، اما حداقل درصدی از این افراد پرسپولیسی هستند و ما می خواهیم آنها را جذب کنیم. شبکه پرسپولیس عقل تجاری داشته که چنین شبکه ای را راه انداخته اما ما با آنها مشارکت می کنیم تا در کنار پخش برنامه های ورزشی و فرهنگی کارهای اقتصادی مان را پیش ببریم.

وی در خصوص اینکه این شبکه جهانی است و ممکن است برنامه‌های خلاف نظام در آن پخش شود، اظهار داشت: اصلا ما از صدا و سیما کمک می‌گیریم من به عنوان سرباز نظام تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران بوده و جانم را برای آن می دهم ما تابع قانون هستیم و هرجا خلافی پیش بیاید جلوی آن را می گیریم ضمن اینکه این برنامه ها زیر نظر شورایی در داخل ایران تایید می شود، ما در این شبکه تمامی برنامه های فرهنگی و ورزشی را که اهداف نظام را دنبال می کند، پیگیری می کنیم که این حق ما است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه مگر می‌توانیم خلاف نظام کاری را انجام دهیم، تصریح کرد: من سرباز هستم و صدا و سیما روی سر ما جا دارد اما این یک شبکه خصوصی است که در بخش تجاری و اقتصادی با ما همکاری می‌کند آن هم برای مخاطبان خارج از کشور ضمن اینکه رشیدپور به عنوان منشی باسابقه از طرف ما بعنوان نماینده با این شرکت در ارتباط خواهد بود.

وی در خصوص اینکه گفته می‌شود باشگاه پرسپولیس بدهکار است و نمی‌تواند در لیگ به میدان برود، یادآور شد: چطور استقلال هم بدهکار است اما تنها نام پرسپولیس را می‌آورند، سپاهان بدهکار بوده و پرداخت کرده و راه آهن و 15 باشگاه دیگر هم طلبکارند. اگر جریمه کنند که در لیگ شرکت نکنیم هم مخلصشان هستیم، اما برخی باشگاه ها 500 میلیون بیشتر از ما بدهی دارند. ضمن اینکه این بدهی‌ها برای چند سال پیش بوده است.

رویانیان در ادامه با بیان اینکه فدراسیون گرانقدر، کمیته انضباطی محترم، چه کسی حق پخش واقعی ما را پرداخت می کند، گفت: تبلیغات محیطی استادیوم آزادی قیمت واقعی اش 100 میلیارد است، اما چرا آن را با 18 میلیارد واگذار کردند؟ در این وسط حق ما چه می شود. استادیوم آزادی مال ماست و چرا باید برای هر بازی بیش از 30 میلیون برای اجاره آن پرداخت کنیم. شما در حالیکه دم از قانون و مقررات می‌زنید حق پخش ما را طبق مقررات AFC و فیفا پرداخت کنید، شما استادیوم‌ها را به من بدهید من 100 میلیارد از آن در می‌آورم. چرا و طبق چه اشلی برای یکسال با 18 میلیارد آن را واگذار کردید.

وی همچنین تاکید کرد: اگر آزادی مال تیم‌های تهران نیست نفت و راه آهن که ورزشگاه دارند و پرسپولیس و استقلال می‌مانند که باید از آن بهره برداری کنند بغیر از زمانیکه دیدارهای ملی برگزار می‌شود. ما با راه آهن در طول 365 روز سال تنها در دو 90 دقیقه رغیب هستیم و باقی روزها باهم رفیق خواهیم بود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین با انتقاد از نحوه پرداخت بودجه به برخی باشگاه‌های دولتی گفت: پرسپولیس در سال 91-92، 2.5 میلیارد تومان از دولت دریافت کرد در حالیکه یک باشگاه صنعتی 30 میلیارد تومان گرفته است. من بخاطر این 2.5 میلیارد تومان، 4 ماه بازرسی در باشگاه پرسپولیس مستقر بود من راهم به دیوان محاسبات احضار کردند البته من به این موضوع افتخار می کنم، اما سوالم این است چرا باشگاهی که 30 میلیارد خرج می‌کند نباید به کسی پاسخگو باشد در حالیکه ما و آنها هر دو دولتی هستیم.