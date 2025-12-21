بازدید میدانی تعزیرات همدان از بازار میوه در آستانه شب یلدا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه یونسی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه شب یلدا، تیم‌های نظارتی با حضور در میدان بار همدان و میوه‌فروشی‌های بازار سرگذر، روند تأمین و توزیع اقلام پرمصرف این ایام را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: این بازدید با هدف رصد قیمت‌ها، نحوه عرضه کالا، رعایت ضوابط قانونی و پیشگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی و تخلفات صنفی انجام شد که در پی آن برای واحدهای متخلف پرونده تشکیل گردید.

مدیرکل تعزیرات همدان تأکید کرد: نظارت میدانی و مستمر بر بازار تا پایان شب یلدا ادامه خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع در چارچوب مقررات صورت می‌گیرد.

یونسی همچنین از شهروندان خواست تا موارد گران‌فروشی، کم‌فروشی و سایر تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

گفتنی است این نظارت‌ها با تمرکز بر بازار میوه و اقلام مرتبط با شب یلدا انجام شده است.