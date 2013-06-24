مسابقات کشتی نوجوانان و جوانان استان خاتمه بافت

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها به مدت دو روز و با شرکت 14 تیم از شهرستان های مختلف استان در مجموعه فرهنگی ورزشی شهرداری اردبیل برگزار شد.

در رده بندی تیمی این رقابتها در رشته آزاد و در رده سنی جوانان تیم های اردبیل، خلخال و هیر به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

همچنین در رده سنی نوجوانان کشتی آزاد نیز تیم اردبیل به عنوان مرکز استان به عنوان نخست دست یافت، تیم های کشتی هیر و نمین به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

در کشتی فرنگی که در رده سنی نوجوانان برگزار شد تیم اردبیل اول شد و تیم های پارس آباد و مشگین شهر به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در پایان مدال و هدایای نفرات برتر این رقابت ها توسط استاندار اردبیل و مدیر کل ورزش وجوانان استان و مسئولان شهرداری و هیئت کشتی دهداء شد.

حضور 66 کیلوهای کشتی اردبیل در تیم های ملی

همچنین در مرحله نهایی انتخابی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی که در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد، کشتی گیران استان اردبیل وزن های 66 کیلو کشتی آزاد و فرنگی را بنام خود ثبت کرد.

براین اساس افشین بیابانگرد و میثم نصیری در وزن 66 کیلو گرم توانستند عنوان های نخست این مسابقات را کسب کنند و به عضویت تیم ملی آزاد و فرنگی کشورمام درآیند.

در فینال وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی رقابت های انتخابی که بین افشن بیابانگرد و برومند اصلان برگزار شد، بیابانگرد توانست در دو دیدار از سد حریف بگذرد و عنوان نخست این وزن را از آن خود کند.

در وزن 66 کیلوگرم کشتی آزاد نیز میثم نصیری و غلامرضا عبداله پور به دیدار نهایی رسیدند. بر این اساس در دیدارهای پایانی نصیری توانست به دو پیروزی پی در پی برسد و عنوان نخست این وزن را از آن خود کند.