عملیات اجرایی مجتمع تولید شمش فولادی و توسعه مخابراتی ارس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول این پروژه با اعتبار بالغ بر 285 میلیارد ریال و با ظرفیت تولیدی سالانه 100 هزار تن شمش فولاد صبح دو شنبه در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.

فاز دوم این پروژه با 120 میلیارد ریال سرمایه گذاری ظرفیت این مجتمع را به 200 هزار تن در سال افزایش می دهد و قابلیت اشتغال زایی برای 300 نفر را داراست.

همچنین در ادامه این سفر، عملیات اجرایی توسعه زیر ساخت های مخابراتی این منطقه با حضور مسئولان جلفا به بهره برداری رسید.

با افتتاح این پروژه در طول 18 ماه امکان دسترسی به اینترنت در واحدهای تولیدی منطقه تا سرعت دو برابر افزایش می یابد.

برای اجرای این طرح در حدود 100 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و در راستای آن 18 کیلومتر فیبر نوری و تجهیزات شبکه ای در این منطقه نصب می شود.