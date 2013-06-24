سپاهان عازم اسلوونی شد/ غیبت امید ابراهیمی و محرم نویدکیا

به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال سپاهان صبح امروز برای برگزاری اردوی 10 روزه خود در کشور اسلوونی از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان عازم ترکیه شدند تا پس از آن به سمت اسلوونی پرواز کنند.

طلایی‌پوشان در این اردو همه بازیکنان خود به جز محرم نویدکیا، امید ابراهیمی و قاسم دهنوی را به همراه خواهند داشت.

محرم نویدکیا، کاپیتان سپاهان به دلیل مصدومیت نتوانست طلایی‌پوشان را در اردوی اسلوونی همراهی کند و قرار است بعد از طی کردن دوران مصدومیت خود به اردو اضافه شود.

همچنین امید ابراهیمی، هافبک این تیم نیز طی روزهای آینده به اردوی سپاهانی‌ها اضافه خواهد شد.

قاسم دهنوی، دیگر هافبک طلایی‌پوشان نیز برای شرکت در جلسه روز سه‌شنبه کمیته انضباطی، همراه تیم به اردوی اسلوونی نرفت.

از سوی دیگر رحمان احمدی و احسان حاج‌صفی، دو بازیکن ملی‌پوش سپاهان در اردوی اسلوونی تیم اصفهانی را همراهی خواهند کرد.

قرار است طلایی‌پوشان در اردوی اسلوونی 4 دیدار تدارکاتی با تیم‌های کرواسیایی داشته باشند که در یکی از دیدارهای مهم خود به مصاف دیناموزاگرب کرواسی می‌روند.