ضرورت توجه به فرهنگ و اخلاق در جامعه/ انسان سازی اولویت اول باشد

به گزارش خبرنگارمهر، سید باقر پیشنمازی پیش از ظهر چهارشنبه دراولین گردهمایی یک روزه آموزشی مربیان ورزشی که دراستان کرمانشاه و درتالاربعثت برگزارشد گفت: ورزش بر خلاف آن چیزی که در افکار عمومی و در بعضی از رسانه به آن پر داخته می شود فقط تربیت بدنی نیست.

وی افزود: یکی از چالش های مهم پیشروی جامعه ما مسایل فرهنگی است و این مسئله روزانه اهمیت بیش تری پیدا می کند.

پیشنمازی با تاکید بر این مسئله که ورزش باید در جایگاه هدف قرار گیرد، گفت: فرهنگ را هر یک از افراد جامعه در جایگاه خود تعریف می کند اما برای اینکه فرهنگ موضوع مهمی در جامعه است باید با استفاده از واقعیت های پیش رو به موضوعات حقیقی و معنایی واحد رسید.

وی ادامه داد: موضوع ورزش انسان است و انسان به گونه ای خلق شده که دارای ابعاد مختلف و پیچیده ای بوده و در حقیقت در عرصه ورزش باید هدف انسان ورزشی که در خدمت خلق باشد مد نظر قرار گیرد .

پیشنمازی گفت: یکی از راه های رسیدن هدف والای انسانیت توجه به ارزش های اخلاقی است که در دین مبین اسلام نیز به آن تاکید فراوانی شده است.

وی افزود: از جمله این واقعیت ها،این است که در جامعه در حقیقت دروغ دیده می شود اما در واقعیت باید همواره به راست پرداخته شود .

معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان گفت: در جامعه ما حقیقت در ابعاد مختلفی از اخلاق محقق شده است اما ابعاد حقیقت خدایی باید همواره مورد توجه قرار بگیرد.

پیشنماری، برای رسیدن به موفقیت های بزرگ زمینه های اخلاقی، فکری و دینی را ازجمله اهم امورات مربیان ورزشی در مقاطع مختلف ذکر کرد .

وی بر لزوم دوری از فعالیت تک بعدی مربیان ورزشی تاکید کرد و گفت: مربیان باید علاوه بر تربیت بدنی به مسایل فرهنگی نیز توجه کنند.

پیشنمازی گفت: یکی از مهم ترین اهداف نظام جمهوری اسلامی انسان سازی است که یکی از شاخص های نظام اسلامی نیز بوده دانست و بخش انسان سازی که مهم ترین شاخصه قدرت جهان است در نظام اسلامی ایران باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان ، مربی محوری را در توسعه فرهنگ ورزشی توصیف کرد و گفت: ازجمله نیازمندی های نظام آموزش ورزشی در کشور مربی محوری است که باید در اولویت قرار گیرد .

پیشنمازی به روحیه جهادی و فرهنگی جامعه در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در آن زمان کشور بسیاری از امکانات را نداشت اما انسان سازی وجود داشت.

وی گفت: امروز دنیا به این نکته رسیده که انسان سازی مهم ترین برنامه‌ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

پیشنمازی در پایان خاطر نشان کرد: تفاوت تربیت بدنی و ورزش در این است که تربیت بدنی به جسم می پردازد اما ورزش به ابعاد مختلف مختلف وجودی انسان می پردازد.

