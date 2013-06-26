به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيدهادي صالحي ظهر چهارشنبه در همايش ياوران تبليغ در گرگان گفت: دولت عربستان سعودي كه در حال حاضر با آن در عراق، افغانستان، پاكستان، بحرين ، سوريه و هرجاي ديگري كه ردي از وهابيت هست درگيريم مشغول كشتن شيعيان است.

وي افزود: دولت عربستان دولت سوم خاندان آل سعود است كه از چگونگي بر سر كار آمدن آن و سقوط دو دولت قبلي اطلاع داريم، اين دولت مي خواهد افكارش را به اسم اسلام ناب وارد منازل و خانواده هاي ما كند.

صالحي اظهار داشت: دولتي را به صورت نمونه در افغانستان ايجاد كردند تا به عنوان مدينه فاضله از آن استفاده كند، در اين مدت در افغانستان كشت و توليد مواد مخدر افزايش داشته است، با اين وضع مي خواهند مسلمانان را قاچاقچي و توليد كننده مواد مخدر در دنيا معرفي كنند.

وي ادامه داد: در مورد خشونت طالبان همين بس كه در حمله به مزار شريف در شش روز بين 5 تا 8 هزار نفر را سر بريدند و بيش از 400 زن شيعه را به عنوان كنيز فروختند.

صالحي اذعان داشت: معلمين بايد اينها را به دانش آموزان خود منتقل كنند تا جلوي آلودگي آنها را بگيريم.

وي تاكيد كرد: اين منطقه، منطقه حساسي است و وحدت بايد در آن رعايت شود، دشمن نقشه هاي زيادي براي اين منطقه كشيده است.

صالحي تصريح كرد: بايد سعي كنيم جريان وهابيت را به جوانان معرفي كنيم و بايد افرادي با اخلاص، اهل درد و پاي كار وارد اين موضوع شوند.

صالحي متذكر شد: بايد جلوي وهابيت گرفته شود اما حساب اهل تسنن با وهابيت جداست.