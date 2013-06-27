همایش بزرگ ورزش صبحگاهی در ملارد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه با حضور مردم و مسئولان ملارد، همایش بزرگ ورزش صبحگاهی به مناسبت گراميداشت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر در ايستگاه ورزش صبحگاهي ميدان سپاه مارليك برگزار شد.

عزت الله ابراهیمی رئیس اداره ورزش و جوانان ملارد در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و به منظور نهادینه کردن فرهنگ ورزش و ورزش دوستی در میان شهروندان به ویژه سالمندان و نسل جوان برگزار شد چراکه ورزش بهترین راه حفظ سلامتی و دوری از اعتیاد و مواد مخدر است.

فرهنگ دوستی با ورزش باید در جامعه نهادینه شود

این مسئول از استقبال گسترده مردم از این همایش خبر داد و عنوان کرد: ورزشهای همگانی و گروهی علاوه بر سلامت جسمانی، نقش بسزایی در طراوت و نشاط روحیه افراد دارد و با توجه به نصب وسایل ورزشی در بیشتر پارکها و بوستانهای شهر، این امکان برای شهروندان فراهم شده است تا بتوانند با استفاده رایگان از وسایل عمومی و بدون صرف هزینه به ورزش بپردازند.

وی از ظرفیتهای ورزشی جوانان این شهرستان خبر داد و گفت: جوانان و نوجوانان ملارد از ظرفیتهای ویژه ای در حوزه ورزش برخوردارند که در صورت تجهیز امکانات و تامین نیازها می توانند افتخارات بسیاری در این عرصه کسب کنند، به عنوان مثال می توان به افتخارآفرینی تيم وزنه برداري نوجوانان این شهرستان ملارد در سطح استان تهران اشاره کرد.

مقام چهارم وزنه برداران نوجوان ملارد در مسابقات استان تهران

ابراهیمی ادامه داد: تيم وزنه برداري نوجوانان ملارد، در اولين حضور خود در رقابتهاي وزنه برداري نوجوانان استان تهران، به مقام چهارم رسيد، اين دوره رقابتها با حضور تيمهایی از هفت شهرستان برگزار شد و نفرات برتر به مسابقات انتخابي كشوري اعزام خواهند شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان ملارد افزود: همچنین به مناسبت اعیاد شعبانیه یک دوره مسابقه کشتی در رده سنی نونهالان برگزار شد که با قهرمانی تیم شهرداری ملارد به پایان رسید.

مسابقات شهرستانی زمینه ساز شناسایی و شکوفایی استعدادهای ورزشی

این مسئول متذکر شد: در اين رقابتها كه با حضور 134 كشتي گير نونهال از شهرستان ملارد برگزار شد، تيمهاي شهرداري ملارد با 89 امتياز به مقام اول، البرز با 78 امتياز به مقام دوم و شهداي اقتدار با 71 امتياز به مقام سوم دست يافتند، اين مسابقات در سالن پورياي ولی و در 10 وزن برگزار شد كه نفرات برتر هر وزن جهت مسابقات انتخابي استان برگزيده شدند.

وی بیان کرد: برگزاری اینگونه مسابقات در سطح شهرستان و استان بستر مناسبی برای شناسایی و شکوفایی پتانسیلهای ورزشی جوانان و نوجوانان است که در این زمینه اداره ورزش و جوانان ملارد با برگزاری چنین مسابقاتی در راستای هموار کردن مسیر ورزشکاران برای فتح قله های پیروزی و افتخار گام برداشته است.