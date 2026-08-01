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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۱

غریب آبادی:

مستندات مرکز وکلای قوه قضاییه برای پیگیری جنایات آمریکا حیاتی است

مستندات مرکز وکلای قوه قضاییه برای پیگیری جنایات آمریکا حیاتی است

معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با هدف تقویت پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با هدف تقویت پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‌نامه به امضای کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه و حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، رسید.

طرفین بر همکاری مشترک در زمینه اقدامات حقوقی، آموزشی و کارشناسی و استفاده از تجارب یکدیگر تأکید کردند.

غریب‌آبادی گفت: گزارش‌های کارشناسی درباره برآورد خسارت‌های واردشده، به‌عنوان مستندات جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت زیادی دارد.

وی تاکید کرد: مستندات کارشناسی مرکز وکلا درباره برآورد خسارت‌ها، برای پیگیری جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت حیاتی دارد.

معاون وزیر امور خارجه اشاره داشت: پیگیری حقوقی جنایات انجام‌شده علیه ایران، از جمله شهادت «امام شهیدمان»، با همکاری مشترک دو نهاد تسهیل خواهد شد.

کد مطلب 6905668

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