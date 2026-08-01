به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم سنندج با اشاره به گذشت چند ماه از آغاز جنگ اخیر، اظهار کرد: ملت ایران پس از حوادث و شهادت‌های اخیر همچنان با حفظ روحیه مقاومت و ایستادگی در صحنه حضور دارند.

وی با بیان اینکه شرایط امروز نیازمند بازخوانی برخی اصول مهم است، افزود: در کنار موضوعات مختلف، سه نکته اساسی شامل شناخت قدرت دشمن، پرهیز از غرور و باور به وعده الهی باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به قدرت رسانه‌ای، نظامی و امکانات دشمنان گفت: اینکه دشمن قدرتمند است، به معنای ضعف ما نیست؛ بلکه نشانه ضرورت هوشیاری و شناخت درست میدان است.

پورذهبی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: مؤمنان باید واقعیت توان دشمن را ببینند و در عین حال بدانند که قدرت هیچ انسانی در برابر اراده خداوند قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به برخی وقایع تاریخی و حوادث سال‌های اخیر، افزود: در بسیاری از اتفاقات، علاوه بر عوامل مادی و محاسبات نظامی، امدادهای الهی نیز نقش داشته است و نمونه‌های آن در تاریخ انقلاب اسلامی کم نیست.

خطر انفعال و غرور در مسیر حرکت جامعه

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت دوری از روزمرگی و کم‌کاری، گفت: یکی از آسیب‌هایی که باید مراقب آن بود، انفعال و دیگری غرور است؛ چراکه هر دو می‌تواند انسان و جامعه را از حرکت بازدارد.

پورذهبی ادامه داد: در شرایط جنگ و تهدید، باید تلاش و کار چند برابر شود و هر فرد در هر جایگاهی که قرار دارد، مسئولیت خود را با جدیت بیشتری دنبال کند.

وی با بیان اینکه تعطیلی نباید به معنای توقف اندیشه و تلاش باشد، افزود: فرصت‌ها باید برای برنامه‌ریزی، جبران کاستی‌ها و آماده شدن برای مراحل پیش‌رو مورد استفاده قرار گیرد.

پیروزی با ایمان و مجاهدت محقق می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به وعده‌های الهی در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند وعده داده است که اهل ایمان را یاری کند و پیروزی نهایی از آن جبهه حق خواهد بود.

پورذهبی افزود: ممکن است در مسیر حرکت، سختی، فشار و فراز و نشیب وجود داشته باشد، اما این مسائل به معنای شکست نیست؛ چراکه تاریخ نشان داده است جریان حق با وجود دشواری‌ها ماندگار می‌ماند.

وی با اشاره به قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: عاشورا نمونه روشنی است که نشان می‌دهد گاهی پیروزی در نگاه ظاهری قابل مشاهده نیست، اما حقیقت و ماندگاری یک حرکت در طول تاریخ آشکار می‌شود.

اربعین فرصتی برای تقویت پیوند معنوی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضیلت زیارت امام حسین (ع)، اظهار کرد: زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) آثار معنوی فراوانی دارد و در روایات اسلامی بر برکات آن از جمله افزایش رزق، دفع بلا و تقویت پیوند انسان با اهل‌بیت (ع) تأکید شده است.

پورذهبی با اشاره به حضور میلیونی عاشقان حسینی در مراسم اربعین گفت: این اجتماع عظیم نشان می‌دهد که پیام عاشورا پس از قرن‌ها همچنان زنده و الهام‌بخش ملت‌هاست.

وی در پایان برای سلامتی زائران اربعین حسینی و عزت و سربلندی ملت ایران دعا کرد و از خداوند خواست همه مشتاقان زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را در این مسیر معنوی توفیق دهد.