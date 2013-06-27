تجهیز کتابخانه ها اولویت فرهنگی خلخال/ 11 میلیارد ریال تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از کتابخانه های عمومی شهرستان خلخال تاکید کرد: در این خصوص باید خیرین و مسئولان خلخال توجه ویژه ای داشته باشند.

وی کمبود اعتبارات مالی برای تجهیز کتابخانه ها را مهمترین مشکل حال حاضر این مراکز دانست و با بیان اهمیت شاداب سازی محیط کتابخانه ها، این امر را در جذب مخاطبان و بویژه قشر کودکان به محیط های فرهنگی موثر عنوان کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ابراز امیدواری کرد که با محقق شدن اعتبارات، توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی را در این شهرستان شاهد باشیم تا این مراکز بتواند بیش از پیش به شهروندان خدمات ارائه کنند.

وی از کتابداران این منطقه خواست تا با توجه به استقبال مردم منطقه و بویژه جوانان از کتابخانه ها و علاقه مندی شهروندان به کتاب، در ارائه خدمات هر چه بیشتر به مراجعان بکوشند.

فرهمندامین همچنین از اختصاص مبلغ 11 میلیارد ریال جهت ساخت و تکمیل کتابخانه های جدید و نیز بهسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی این شهرستان خبر داد.

هوشنگ محمدی فرماندار خلخال نیز با بیان اهمیت توسعه کتابخانه های عمومی و نقش آنها در ارتقاء فرهنگ جامعه، توجه ویژه به زیرساخت های فرهنگی را از فرمایشات مقام معظم رهبری دانست و آنرا از جمله اولویت های مهم برشمرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل در این بازدید از بخشهای مختلف کتابخانه های عمومی شهید عاشوری زاده، شماره 3، ملا ادهم عزلتی، برندق، کلور، شال، هشتجین و لمبر بازدید کرد.