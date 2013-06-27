آمریکا ارسال سلاح به شورشیان سوری را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال با اعلام این مطلب می نویسد : این سلاح ها از انبارهای مخفی و توسط هواپیما به اردن منتقل شده و سپس در اختیار شورشیان حاضر در سوریه قرار می گیرند.

البته مقامات آمریکایی مدعی هستند که این سلاح ها در اختیار گروه های میانه رو شورشی قرار می گیرد تا موضع آنها در برابر ارتش سوریه و حکومت بشار اسد تقویت شود.

در ماه گذشته میلادی و بدنبال پیروزی های ارتش سوریه در برابر شورشیان، دولت آمریکا تصمیم به ارسال تجهیزات نظامی و افزایش حمایت های خود از شورشیان سوری گرفت.

وال استریت در ادامه به نقل از دیپلمات ها می نویسد : این محموله ها که البته بحث آموزش نیرو و انتقال سلاح های سبک نیز شامل آن می شود با هدف تسریع انتقال سلاح از کشورهای اروپایی و متحدان عرب به شورشیان سوری و تقویت آنها تا ماه آگوست، به اردن و سپس سوریه ارسال می شوند .

امریکا درصدد آن است تا پیش از آغاز کنفرانس ژنو 2 مواضع شورشیان را در برابر حکومت قانونی سوریه مستحکم تر کند تا شاید از این طریق شورشیان و حامیان آنها در نشست ژنو موضع بالاتری نسبت به حکومت سوریه داشته باشند و از این طریق بتواننند امتیازهای زیادی از بشار اسد بگیرند، از همین رو واشنگتن در تلاش است تا قبل از ماه آگوست مواضع این گروه ها را تقویت کند.

در همین رابطه در روزهای گذشته خبرهایی در مورد اعزام بیش از 50 نفر از نیروهای ویژه آمریکایی به سوریه برای آموزش شورشیان سوری منتشر شده بود.

در کنار تسلیحات آمریکایی، باید به تسلیحاتی که از جانب کشورهای عربی از جمله عربستان و قطر و از طریق کانال هایی در اردن و ترکیه به دست شورشیان می رسد اشاره کرد.