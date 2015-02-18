شورشیان سوری جاسوس آمریکا می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال با مخابره این خبر می نویسد: قرار است آمریکا تجهیزاتی ویژه که بر روی کامیون سوار هستند و از طریق آنها می توان با پایگاه های نظامی ایالات متحده تماس گرفت در اختیار شورشیان میانه رو سوریه قرار دهد.

هدف از انتقال این تجهیزات به شورشیان سوری آن است که شورشیان با اطلاع یافتن از مکان دقیق نیروهای داعش، اطلاعات جمع آوری شده را در اختیار آمریکا قرار دهند و بدین ترتیب آمریکا حملات هوایی خود را با دقت بیشتری انجام دهد.

تصمیم آمریکا برای دادن این تجهیزات به شورشان سوری در حالی است که هدف اصلی آنها سرنگون کردن حکومت سوریه است و نه مبارزه با دعش، از همین رو ممکن است این گروه ها به جای حمله به داعش خواستارحمله جنگنده های آمریکایی به مواضع ارتش سوریه شوند.

در روزهای اخیر خبرهای متعددی درباره پیروزیهای پی در پی ارتش سوریه منتشر شده و همزمان با آن نشستی در ریاض با حضور نمایندگان ترکیه و عربستان سعودی برای افزایش حمایت از گروههای تروریستی در سوریه برگزار می شود و از سوی دیگر واشنگتن و آنکارا سندی را برای آموزش و تسلح شورشیان سوری امضا می کنند.